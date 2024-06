13 niebezpiecznych aplikacji na Androida trafiło do Sklepu Play

W oficjalnym sklepie z aplikacjami na Androida zidentyfikowano kilkanaście zainfekowanych aplikacji, które pokonały zabezpieczenia Google Play Protect.

Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa z firmy McAfee odkryli 13 złośliwych aplikacji, które pojawiły się w oficjalnym sklepie z aplikacjami na Androida - Google Play. Programy te stanowią poważne zagrożenie dla zachowania bezpieczeństwa i prywatności danych na urządzeniach z Androidem.

Niebezpieczne aplikacje przedostały się do Google Play Źródło: blog.google

Zainfekowane aplikacje na Androida, które są reklamowane jako przydatne narzędzia i programy użytkowe, uzyskują uprawnienia dostępu, które pozwalają im komunikować się ze złośliwym serwerem bez wiedzy użytkownika. Naruszenie to może prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji i potencjalnie szkodliwych działań na urządzeniu.

Zobacz również:

Poniżej znajduje się lista zainfekowanych programów:

Essential Horoscope dla Androida

3D Skin Editor for PE Minecraft

Logo Maker Pro

Auto Click Repeater

Count Easy Calorie Calculator

Sound Volume Extender

LetterLink

NUMEROLOGY: OSOBISTY HOROSKOP I PROGNOZY LICZBOWE

Step Keeper: Easy Pedometer

Track Your Sleep

Sound Volume Booster

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot

Universal Calculator

Wyżej wymienione programy zostały zgłoszone do Google, a wyszukiwarkowy gigant usunął je z oficjalnego sklepu z aplikacjami. Głównym zagrożeniem związanym z tymi aplikacjami jest nieautoryzowany dostęp do danych osobowych, co może prowadzić do kradzieży tożsamości, strat finansowych i innych poważnych problemów związanych z prywatnością. W przypadku instalacji aplikacji z listy należy jak najszybciej usunąć ją z urządzenia.