CIO Roku 2017

Piętnasta edycja Gali Konkursu CIO ROKU 6 grudnia 2017, Westin Warsaw Hotel. Spotkaj grono top managerów IT, poznaj decydentów świata informatyki i dołącz do CIO i dyrektorów IT największych polskich oraz międzynarodowych firm. Wydarzenie jest finałem najważniejszego w Polsce konkursu dla dyrektorów IT, które od lat wpisane jest w kalendarz liderów branży informatycznej i nowych technologii.