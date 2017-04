Państwowy software house z biznesowymi zasadami

Zachowujemy się nowatorsko jak na administrację publiczną. A wszystko czego chcemy, to pracować tak jak czołowe firmy IT w sektorze komercyjnym. Naszą ambicją jest udostępnienie szeregu atrakcyjnych i prostych w użyciu usług – stwierdza dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Monika Jakubiak w rozmowie z Tomaszem Bitnerem.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, System Rejestrów Państwowych, platforma ePUAP oraz Profil Zaufany to największe systemy administracji państwowej, które rozwija COI – informatyczne „zbrojne ramię” Ministerstwa Cyfryzacji.

- COI jest po części instytucją administracji publicznej, po części komercyjnym przedsiębiorstwem zobligowanym do efektywnego wydatkowania środków – tłumaczy Monika Jakubiak. - W pewnym zakresie jesteśmy podobni do firm z sektora IT. Obowiązują nas te same zasady, jakie stosuje się w przedsiębiorstwie branży IT. Mamy właściwe struktury zarządzania. Pozyskaliśmy doświadczonych projekt managerów, kompetentnych w projektach ogromnej skali. Implementujemy kluczowe dla nas metodyki zwinne - staramy się szybko sygnalizować deweloperom konkretne zapotrzebowanie i otrzymywać natychmiastowe rezultaty.

