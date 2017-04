Zarządzanie danymi w erze cyfrowej

Doroczne spotkanie NetApp Directions 2017 zgromadziło niemal dwustu użytkowników rozwiązań NetApp – inżynierów, architektów sieciowych oraz ekspertów IT z największych polskich przedsiębiorstw.

NetApp od lat stoi na stanowisku, że dane są kluczowym zasobem dla sukcesu firm stojących w obliczu wyzwania, jakim jest błyskawiczny rozwój rozwiązań cloud computing.

Branża zarządzania danymi jest w trakcie największej transformacji w swojej historii, przede wszystkim za sprawą rozwoju technologii flash i rozwiązań chmurowych.

Coraz więcej organizacji zakłada w swoich strategiach na najbliższe lata rezygnację z własnej infrastruktury i przeniesienie usług do chmury. NetApp, rozumiejąc ten trend, ukierunkował swą filozofię produktową w stronę jak najszerszej integracji technologicznej z dostawcami infrastruktury zorientowanej na usługę.

Producent stoi na stanowisku, że dziś każdy może rozwijać swój biznes korzystając z najnowszych technologii, takich jak chmury prywatne i publiczne, nie rezygnując przy tym ze sprawdzonych rozwiązań, zachowując pełną kontrolę nad swoimi danymi i swobodnie nimi zarządzając w całym cyklu ich życia.

„Firmy modernizujące swoją infrastrukturę, tak by spełniała wymogi ery cyfrowej potrzebują elastycznego dostępu do danych i możliwości ich przetwarzania z dowolnego miejsca. Skalowalność i elastyczność są kluczowe dla zaspokojenia wymogów gospodarki cyfrowej i zapewniają swobodę w efektywnym wykorzystaniu usług chmurowych. Strategia Data Fabric firmy NetApp zapewnia możliwość zarządzania danymi zarówno w obrębie lokalnych zasobów, jak również tych dostępnych w chmurze, dzięki czemu firmy mogą budować środowiska IT najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.” – powiedział Maciej Bocian, Team Leader w firmie NetApp.

Data Fabric łączy model klasyczny i chmurowy w spójną całość. Z biznesowego punktu widzenia Data Fabic jest filozofią nowoczesnego zarządzania danymi, zaś z technicznego - architekturą chmury hybrydowej. Dzięki strategii Data Fabric, firmy mogą zwiększyć wydajność, poprawić szybkość reagowania działów IT oraz przyspieszyć wdrażanie innowacji.

Warszawskie spotkanie NetApp Directions 2017 było również okazją do świętowania 25-lecia istnienia firmy NetApp. „Branża IT nieustannie się zmienia, a od 25 lat swojego istnienia NetApp jest jednym z najbardziej innowacyjnych graczy na rynku przechowywania i zarządzania danymi. Dziś NetApp pozostaje jedynym niezależnym dostawcą rozwiązań na ten rynek.” – powiedział Thomas Kaiser, dyrektor NetApp w regionie Europy Wschodniej i Turcji. „Odpowiedzią na wyzwania stawiane przez lokalnych klientów będzie dalsza kooperacja z kluczowymi partnerami i pogłębianie aliansów strategicznych, a także współpraca z dostawcami usług i integratorami systemów.”

Firmę NetApp reprezentowali na spotkaniu Gos Hein van de Wouw, Area Vice President Northern EMEA and MEEEAR, Horst Thieme, Manager Cloud Business Development EMEA, NetApp, John Rollason, Director, Product & Solutions Marketing Next Generation DC, a także Thomas Kaiser, dyrektor NetApp w regionie Europy Wschodniej i Turcji.