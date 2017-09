Zaprogramuj się na bieganie!

Zapraszamy do udziału w 8 edycji Biegu IT, która odbędzie się 30 września 2017 roku tym razem we Wrocławiu.

Biegacze zawodowo związani z branżą informatyczną zmierzą się w stolicy Dolnego Śląska. Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Olimpijskim w sobotę, 30.09.2017 r. Będzie to już 8 edycja tej imprezy. Niezmiennie celem Biegu IT jest promocja aktywności sportowej wśród pracowników branży informatycznej, która narzuca statyczny tryb pracy. Wydarzenie to także dokonała okazja do integracji środowiska IT i odskoczni od korporacyjnej codzienności. Oprócz samego biegu na dystansie 10 km, także drużynowym, zaplanowano wiele atrakcji dla startujących i towarzyszących im osób – m.in. dorośli zawodnicy spełnią swoje odwieczne marzenie o …rzucie PeCetem, a najmłodsi, od 2. roku życia, spróbują swoich sił w „Biegu Bajtka”. Zarówno zawodnicy, jak i widzowie mają szansę na wygranie atrakcyjnych nagród, w tym sprzętu elektronicznego z minionej epoki. Zobacz również: Zaprogramowani na bieganie

