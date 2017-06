Uwaga – wsparcie dla pakietu Office 2007 dobiega końca

Ważna wiadomość dla administratorów systemów IT. Wsparcie techniczne dla pakietu biurowego Office 2007 zakończy się 7-go października tego roku. Firmy posiadające to oprogramowanie mają jeszcze tylko trzy miesiące na to, aby przejść na noszy produkt tego typu, taki jak np. Office 2010 czy jeszcze nowszy.

Za nieco ponad kwartał użytkownicy pakietu Office 2007 będą musieli pogodzić się z tym, że Microsoft przestanie im dostarczać pakiety bezpieczeństwa, które wcześniej likwidowały na bieżąco różnego rodzaju podatności błędy wykryte w tym jednym z najpopularniejszych pakietów obsługujących aplikacje biurowe. Pierwotnie wsparcie dla pakiety Ofiice 2007 miało się zakończyć w kwietniu tego roku, ale Microsoft postanowił wydłużyć je o kolejne sześć miesięcy, czyli do października. I tu cenna informacja – na tej stronie znajduje się lista wymieniająca wszystkie komponenty pakietu Office 2007, które nie będą już wspierane. Zobacz również: Informatyka na drugą połowę życia

Dostawcy usług internetowych włączają się do walki z terroryzmem Większość aplikacji Office 2007 będzie można dalej uruchamiać na komputerach, ale użytkownicy powinni mieć świadomość tego, że wsparcie dla nich dobiega końca. Te firmy, które nie chcą ryzykować, mają tylko jedno wyjście. Powinni przejść na wspierany pakiet biurowy, taki jak Office 2010. Proszę też pamiętać, że pewne aplikacje wchodzące w skład pakietu Office 2007 po zakończeniu wsparcia nie będą jednak działać poprawnie. Jest to np. program Outlook 2007. Nie będzie się on mógł łączyć ze skrzynkami pocztowymi Office 365. Oznacza to, że klienci Outlook 2007 używający pakietu Office 365 nie będą w stanie wysyłać i odbierać poczty.