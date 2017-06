Usunięte, zniszczone i… odzyskane – EaseUS Data Recovery w obronie Twoich danych

Utrata kluczowych danych znajdujących się w pamięci posiadanego urządzenia czy nośnika przenośnego to ogromny problem, zarówno w kontekście zawodowym jak i prywatnym. W pierwszej sytuacji może wiązać się z ogromnymi kosztami i konsekwencjami prowadzącymi do utraty stabilności biznesowej. W drugim zaś, skutki mogą być równie opłakane: wykasowaniu mogą ulec zdjęcia, filmy czy inne prywatne pliki - jednym słowem: wspomnienia. Jak uchronić się przed bezpowrotną utratą danych i jak łatwo odzyskać usunięte pliki? Odpowiedzią na to pytanie jest aplikacja EaseUS Data Recovery Wizard.

EaseUS Data Recovery Wizard – kiedy z niego skorzystasz? Komputery PC Przywracaj swoje pliki z dysków twardych, zewnętrznych dysków twardych, dysków SSD – zarówno na stacjonarnym komputerze PC jak i na laptopach czy nawet serwerach. Program poradzi sobie doskonale nawet z utraconymi partycjami. Karty pamięci Odzyskuj dane z uszkodzonych kart pamięci, włączając w to karty SD, CF, micro SD i wiele więcej. Pamięci USB Uratuj utracone dane z pamięci USB oraz innych urządzeń przenośnych. Program doskonale poradzi sobie z danymi utraconymi w wyniku przypadkowego usunięcia, formatowania czy działania złośliwego oprogramowania. Urządzenia elektroniczne Przywróć pliki usunięte z aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, iPodów czy odtwarzaczy muzyki i filmów. EaseUS Data Recovery – dla kogo? Najważniejszą informacją przy wyborze aplikacji do odzyskiwania plików jest odpowiedź na pytanie: w jakich przypadkach zadziała i czy w mojej konkretnej sytuacji okaże się skuteczna? Rozwiązanie stworzone przez EaseUS bardzo dobrze radzi sobie po przypadkowym (ręcznym) usunięciu danych, ich sformatowaniu, błędach dysku twardego, uszkodzenia plików w wyniku działania złośliwego oprogramowania, przypadkowej utracie partycji czy błędzie systemu. Co więcej, program okazuje się skuteczny przy próbie odzyskania danych na różnym sprzęcie: komputerach stacjonarnych i laptopach, urządzeniach mobilnych, dyskach przenośnych czy kartach pamięci. Po uruchomieniu narzędzia wystarczy jedynie wskazać lokalizację, w której utracone zostały dane. Może to być pulpit, biblioteki Windows, dyski twarde czy nawet stracone nośniki (ta opcja jest odpowiednia dla sytuacji, gdy utrata danych była spowodowana usunięciem partycji, utratą partycji lub przepartycjonowaniem).

Po dokonaniu wyboru można rozpocząć skanowanie. W trakcie skanowania, proces ten może być dowolnie zatrzymywany oraz wznawiany. Do wyboru mamy dwa rodzaje skanowania: Szybkie (aplikacja zaprezentuje wszystkie pliki, które zostały usunięte lub wyczyszczone z kosza) Dokładne (zasadne gdy wśród zaprezentowanych po pierwszym skanowaniu plików nie znajdują się na liście te, poszukiwane przez użytkownika lub gdy odzyskane pliki nie mogą zostać poprawnie otwarte).

Trzecim krokiem jest wybór plików jakie ostatecznie mają zostać poddane procesowi odzyskiwania. Interfejs wyników skanowania jest podzielony na 3 części. Po lewej znajduje się drzewo katalogów, które oferuje kilka możliwości filtrowania filtrowania plików. Po środku znajdziemy wszystkie pliki i foldery znajdujące się w lokalizacji zaznaczonej w oknie po lewej stronie. W oknie po prawej zobaczymy natomiast miniaturkę oraz informacje na temat pliku zaznaczonego w środkowym oknie.

Ostatni, czwarty krok to już jedynie oznaczenie plików jakie mają zostać odzyskane i kliknięcie jednego przycisku w aplikacji. Sporym plusem jest także istnienie kilkunastu wersji językowych, w tym polskiej. Działanie w praktyce Przeprowadziliśmy dwa testy tej aplikacji. W pierwszym, tuż przed skanowaniem, z przenośnej pamięci USB usunięte zostały dwa pliki tekstowe. Ich odzyskanie zajęło kilka sekund. W drugim teście urządzenie zostało natomiast poddane szybkiemu formatowaniu. Tym razem do odzyskania danych niezbędny był dokładny skan, który trwał nieco dłużej. Dane, znajdujące się na urządzeniu przed formatowaniem, zostały znalezione. Co więcej, aplikacja odzyskała również pliki skasowane z pamięci przenośnej wiele tygodni wcześniej. Pomimo, że cały proces jest bardzo intuicyjny, producent narzędzia udostępnia dodatkowo dokładną instrukcję funkcjonowania aplikacji. EaseUS Data Recovery Wizard dostępny jest w czterech wersjach, w tym jednej całkowicie bezpłatnej. Różnice poszczególnych opcji zostały dokładnie opisane w poniższej tabeli: Program EaseUS Data Recovery Wizard dostępny jest w wersji dla komputerów PC oraz MAC.