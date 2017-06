Identity as a Service (IDaaS - czyli tożsamość jako usługa) to model, który dopiero wchodzi do biznesu. Zdaniem analityków z Frost & Sullivan jego rosnąca popularność ma bezpośredni związek z rozwojem chmury obliczeniowej i ucyfrowieniem biznesu, a w konsekwencji dostępem coraz większej liczby pracowników do istotnych informacji firmowych.

IDaaS to usługa polegająca na monitorowaniu i uwierzytelnianiu przez zewnętrznego partnera wszelkich prób dostępu do firmowej chmury. Umożliwia ona także monitorowanie i analizę aktywności użytkowników, dzięki czemu administratorzy sieci wiedzą, który pracownik, w jakim czasie i do jakich danych miał dostęp. „Zarządzanie tożsamością ma coraz większe znaczenie z uwagi na wzrost cyberzagrożeń, a także wykorzystywanie do celów służbowych własnych urządzeń mobilnych (BYOD) i niski poziom świadomości użytkowników firmowej infrastruktury. Warto zauważyć, że większość incydentów związanych z kradzieżą informacji – według analizy Forrestera aż 80% – odbywa się poprzez przejęcie kont pracowników. Firmy, które wdrożyły zaawansowane metody zarządzania tożsamościami i personalizowanym dostępem znacznie minimalizują ryzyko utraty kluczowych danych”, mówi Tomasz Rozdżestwieński z firmy Atmana. Zobacz również: Wielki atak cybernetyczny paraliżuje Ukrainę

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Hasła Przejęcie jednego rekordu pracowniczego może prowadzić do wycieku milionów profili gromadzonych w firmowych bazach, w tym informacji o klientach. To oznacza nie tylko utratę reputacji, ale także wymierne straty. W tym kontekście zwiększenie nakładów na zarządzanie tożsamością nie powinno dziwić. Wskazują na to nie tylko dane Markets and Markets. Podobne wnioski wyłaniają się z analiz Gartnera i firmy analitycznej Pierre Audoin Consultants (PAC). Z przeprowadzonej przez nią ankiety wynika, że aż 93% europejskich firm planuje przeznaczyć więcej pieniędzy na ten rodzaj zabezpieczeń. Zewnętrzne zarządzanie personaliami to rynek na tyle obiecujący, że według wyliczeń firmy analitycznej Markets and Markets do 2021 roku osiągnie on już wartość niemal 15 miliardów dolarów. Źródło: inPlus Media