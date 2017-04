To narzędzie zarządza danymi zgodnie z rozporządzeniem GDPR

Jak wiadomo, rozporządzenie GDPR zostało przyjęte w kwietniu tego roku. Ma ono na celu wzmocnienie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Firma SER ma rozwiązanie noszące nazwę Doxis4 safeLock, które pozwala tak zarządzać danymi, aby spełniać wymogi rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem GDPR firmy są zobowiązane by w dowolnej chwili na żądanie zidentyfikować, udostępnić lub, jeśli taka jest prośba, usunąć dane. Po upłynięciu karencji w maju 2018 roku na firmy, które nie dostosują się do nowego prawa mogą zostać nałożone kary do 4% wartości ich globalnego dochodu (maksymalnie do 20 milionów euro).

Rozporządzenie przewiduje, że niektóre dokumenty osobiste muszą być przechowywane w formie pozwalającej na audyt, ale jednocześnie chronione przed usunięciem i manipulacją (według przepisów o przechowywaniu). Kontrastuje to z prawem do usuwania danych osób indywidualnych.

Dzięki komponentom Doxis4, służącym do usuwania i zarządzania archiwum, firmy będą mogły spełnić oba wymagania. Doxis4 safeLock pozwala na usuwanie zarchiwizowanych danych gwarantując pełną audytowalność tej operacji, a co za tym idzie zgodność z GDPR.

Rozwiązanie firmy SER pozwala też na automatyczne zarządzanie zasadami przechowywania i terminami usuwania danych, na przykład, umów. Jeśli czas przechowywania danych osobowych jest nieokreślony, Doxis4 safeLock chroni dokumenty przed modyfikacjami. Blokada może zostać zniesiona, jeśli klient lub pracownik będzie żądał usunięcia zgodnie z GDPR.

Usunięcie dokumentu może być zautomatyzowane, pełne i możliwe do zweryfikowania. Usunięcie jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli dokument nie musi być przechowywany dłużej, aby spełnić wymagania prawne (artykuł 17 paragraf 3 rozporządzenia GDPR).