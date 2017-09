Sztuczna inteligencja w ofensywie

Firma analityczna Gartner przewiduje, że do 2020 roku sztuczna inteligencja znajdzie się w każdej aplikacji. Dotyczy to zarówno produktów, jak i usług.

Gartner przypomina, że jeszcze w styczniu 2016 roku termin „sztuczna inteligencja” (po angielsku AI; Artificial Intelligence) nie znalazł się nawet wśród stu najczęściej wyszukiwanych haseł w jego serwisie. W maju bieżącego roku zajmował już siódme miejsce.

Coraz częstsze poszukiwanie wiedzy na temat AI przez internautów idzie w parze z biznesowym wykorzystaniem tej technologii. W przypadku HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) jest to aplikacja o nazwie Restless Bandit, udostępniana w modelu SaaS, która została stworzona do automatyzacji procesów rekrutacyjnych.

Rozwiązanie to najpierw samodzielnie dobiera do istniejących wakatów właściwych kandydatów z bazy osób poszukujących pracy. Następnie ocenia stopień ich kompetencji i wysyła do menedżerów HR obszerne raporty zawierające m.in. wygenerowany ranking kandydatów na poszczególne stanowiska. Ostateczny wybór pozostaje oczywiście w rękach ekspertów do spraw zarządzania kapitałem ludzkim, jednak Restless Bandit znacznie skraca czas potrzebny na analizę wszystkich zgłoszeń, ponadto aplikacja umożliwia nawet automatyczne umawianie rozmów kwalifikacyjnych.

Innym przykładem może być księgowość i zarządzanie firmowymi wydatkami. – To bardzo obfity w dane obszar zarządzania przedsiębiorstwem, o dużym potencjale analitycznym. Samo gromadzenie cyfrowych informacji mija się z celem, gdy nie można ich przekształcić w cenne biznesowe spostrzeżenia. W związku z tym nie wystarczy bezpieczne miejsce do przechowywania danych: profesjonalne centrum danych lub chmura obliczeniowa zaufanego dostawcy. Aby coraz większa ilość danych gromadzonych przez firmy mogła być wykorzystana efektywnie, z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja automatyzująca wydobywanie z nich przydatnych informacji ułatwiających zarządzanie wydatkami, w dodatku podanych w przystępnej formie – tłumaczy Robert Mikołajski z polskie firmy Atman.

Powyższy opis odpowiada opartej na chmurze platformie zakupowej SMART by GAP, wykorzystującej sztuczną inteligencję. Aplikacja analizuje wszystkie firmowe wydatki na bieżąco (real-time), „śledzi” oszczędności, zarządza umowami czy wreszcie przejmuje obsługę zaopatrzenia firmy, samodzielnie poszukując dostawców mogących zaoferować produkty w optymalnej cenie.

Nie sposób pominąć także obsługi klienta – obszaru, którego znaczenie systematycznie rośnie. Jak wynika z zeszłorocznego badania Microsoftu, 60% klientów zniechęca się do konkretnej marki po zaledwie jednym negatywnym doświadczeniu z nią.

Przykład może stanowić aplikacja NanoRep, która rozpoznając oczekiwania klienta, inteligentnie prowadzi go bezpośrednio do najszybszego rozwiązania problemu. To znacznie skraca drogę – więc i czas – od zgłoszenia do uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi, która w przypadku klasycznej formy obsługi bywa czasochłonna i prowadzi przez szereg różnych kroków i wymaga połączeń z różnymi konsultantami. Smart-obsługa, jak można ją określić, zdążyła już zainteresować nawet największych rynkowych gigantów, z RBS, Vodafone, FedEx, ING czy Ikeą włącznie.

Opublikowany w połowie lipca br. raport KPMG donosi, że aż 76% globalnych technologicznych liderów zamierza zwiększyć zatrudnienie w kadrze IT, przygotowując się do wdrażania systemów i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Z kolei wydatki na nie, zdaniem IDC, mają jeszcze w tym roku osiągnąć 12,5 miliarda dolarów, co będzie stanowić niemal 60-procentowy wzrost względem minionego roku. W 2020 roku nakłady ponoszone na ten cel przez przedsiębiorstwa na całym świecie wzrosną już do ponad 46 miliarda dolarów.

Źródła: Atman, Gartner, inPlus Media