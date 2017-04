Sprawdź czy Twoja domowa sieć jest podatna na atak PDoS

Po internecie buszuje ostatnio wyjątkowo złośliwy malware, któremu nadano roboczą nazwę Brickebot. Jego złośliwość przejawia się w tym, że kompletnie ubezwłasnowolnia zaatakowane urządzenia. Dlatego powstał nowy termin odnoszący się do tego typu ataków: PDoS (Permanent Denial of Service).

Zaatakowane urządzenie nie staje oczywiście w ogniu, ale jest kompletnie wyczyszczone z oprogramowania. Oznacza to, że praktycznie nie istnieje. Na ataki tego typu są szczególnie narażone routery, które świadczą usługę Telnet. Jeśli router taki wspiera opcję UPnP, otwarte na atak może być każde urządzenie podłączone do danej sieci.

Jak szybko sprawdzić, czy obsługujący domową się router jest narażony na atak PDoS. Usługa Telnet wykorzystuje protokół TCP operujący na porcie numer 23. Aby sprawdzić czy jest włączona, wystarczy kliknąć ten link.

Zobacz również:

https://www.grc.com/x/portprobe=23

Po kilknięciu go witryna wyśle jedną z trzech odpowiedzi: Stealth, Closed (obie odpowiedzi oznaczają, że jesteśmy bezpieczni) albo Open (co oznacza iż możemy mieć kłopoty, gdyż usługa jest włączona).

Niektóre urządzenia IoT świadczą usługę Telnet na alternatywnym porcie numer 2323. I tak np. botnet Mirai sprawdza czy urządzenie podatne jest atak skanując oba porty: 23 i 2323. Dlatego dobrze jest też sprawdzić port 2323, klikając ten link.

https://www.grc.com/x/portprobe=2323

Proszę jednak pamiętać, że możemy w ten sposób testować naszą domową sieć pod jednym warunkiem: test musimy uruchomić z urządzenia funkcjonującego w sieci, która nie jest podłączona do sieci TOR czy VPN.

Jeśli odpowiedz brzmi Open to w następnym kroku powinniśmy sprawdzić, które urządzenie podłączone do sieci jest podatne na atak. Odpowiedź można znaleźć analizując konfigurację routera. Każdemu jednak routerowi towarzyszy inny interfejs, dlatego należy wtedy sięgną do instrukcji obsługi konkretnego routera.

Dobra wiadomość jest taka, że router z włączoną usługą Telnet jest narażony na ataki BrickerBot tylko wtedy, gdy hasło zapewniające użytkownikowi dostęp do tej usługi ma domyślną postać.