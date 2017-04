Ruszyła usługa Twitter Lite

Twitter wprowadził dzisiaj do oferty lekką wersję swojej znanej usługi, nadając jej nazwę Lite. Usługa została opracowana z myślą o smartfonach i użytkownikach zamieszkujących głównie kraje rozwijające się, którzy komunikują się z internetem za pośrednictwem połączeń o małej przepustowości.

Oprogramowanie obsługujące usługę – którą Twitter opracował wspólnie z korporacją Google i które można uruchamiać z poziomu przeglądarki – dostępne jest na witrynie mobile.twitter.com. To niewielki program o długości poniżej 1MB. Dla porównania – w przypadku standardowej usługi Twiitter jest to ok. 20 MB.

Lite wspiera 42 języki, w tym tak rzadkie jak Hindi, Bengali, Kannada, Tamil, Gujarati i Marathi, które są używane głównie w Indiach. To też świadczy o tym, dla kogo ten produkt jej dedykowany.

Zobacz również:

Po załadowaniu do przeglądarki, aplikacja jest od razu gotowa do użycia komunikując się bezpośrednio z serwerem Twitter. Usługę Lite Twitter można obecnie uruchamiać z następujących przeglądarek: Chrome (wersja 40 i nowsze), Firefox (wersja 40 i nowsze), Safari (wersja 7 i nowsze), Android Browser (wersja 4.4 i nowsze), Microsoft Edge i Opera.

Twitter Lite jest dużo mniej pasmożerny od standardowej wersji usługi, gdyż wspiera szereg technologii pozwalających znacząco zmniejszyć ilość danych pobieranych z internetu. Chodzi tu szczególnie o grafikę. Twitter twierdzi, że użycie danych może zostać zmniejszone w przypadku tej usługi nawet o 70%.