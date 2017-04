Ruszył Windows Insider Program for Business

Microsoft uruchomił w piątek 7-go kwietnia program Windows Insider Program for Business. Firmy będą mogły dzięki niemu uzyskiwać dostęp do przedpremierowych kompilacji beta modyfikujących system Windows 10.

Użytkownicy korporacyjni mogą się przy tym uwierzytelniać w programie Windows Insider Program for Business nie za pomocą osobistego konta Microsoft, a wykorzystując dane potwierdzające ich tożsamość, które są zawarte w Azure Active Directory.

Microsoft uruchomił program Windows Insider Program for Business z myślą o tych deweloperach i administratorach systemów IT, którzy od dawna zgłaszali postulat, aby równolegle ze standardowym programem Windows Insider istniał też dodatkowy program. Powinien on być przeznaczony dla tych biznesowych użytkowników, którzy chcieliby testować z większym wyprzedzeniem zarówno nowe wersje systemu Windows 10 jak i propozycje rozwiązań, które pojawią się w następnych edycjach tego oprogramowania.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie firmy Microsoft, która nosi tytuł „Niejawny program testów systemu Windows dla firm” i została opracowana z myślą o polskich, biznesowych użytkownikach systemu Windows 10.