Rekordowy wyrok za włamywanie się do komputerów

Rosyjski haker Roman Seleznev został skazany na 27 lat więzienia za włamywanie się do komputerów. Jest to najwyższy wymiar kary jaką dotąd odnotowano za tego rodzaju przestępstwo.

Valery Seleznev ma 32 lata i jest synem Valerego Selezneva, który jest członkiem Dumy (izba niższa rosyjskiego parlamentu). Sąd amerykański w Western District of Washington skazał go na wieloletnie więzienie za włamywanie się do terminali płatniczych i wykradanie z nich poufnych informacji umożliwiających pobieranie pieniędzy z kart płatniczych. Haker wszedł w ten sposób w posiadanie informacji o milionach kart płatniczych.

Piszemy o tym, ponieważ nigdy wcześniej nikt nie został skazany za tego rodzaju przestępstwo na tak długi pobyt w więzieniu. Wcześniej ten niechlubny rekord należał do amerykańskiego hakera (Albert Gonzalez), który za podobne przestępstwo został skazany na 20 lat więzienia.

Roman Seleznev został aresztowany przez policję amerykańską w 2014 roku na Malediwach i przewieziony do USA. Koronnym dowodem w sprawie był jego laptop, na którym śledczy znaleźli dane zawierające informacje o blisko 2 mln kart płatniczych.

Sprawa było wtedy głośna, ponieważ ojciec hakera oskarżył amerykańskie służby wywiadowcze o jego porwanie. Ostatecznie Roman Seleznev trafił do USA gdzie został osądzony i w zeszłym tygodniu są wydał wyrok – 25 lat więzienia.

Ciekawe jest to, że po odczytaniu wyroku obrońca skazanego stwierdził, że jego klient został wbrew prawu przewieziony siłą do USA i jest więźniem politycznym, a cała sprawa ma na celu zaostrzenie stosunków amerykańsko-rosyjskich.