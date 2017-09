Raport Veeam pokazuje niepokojący obrazy polskiego IT

Badanie firmy Veeam Software noszące nazwę „Dostępność IT w polskich przedsiębiorstwach” pokazało, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów nowoczesnego biznesu działającego bez przerw.

Uczestnicy badania (które objęło 50 decydentów ds. informatyki ze średnich i dużych polskich przedsiębiorstw) reprezentowali wszystkie kluczowe sektory gospodarki. Projekt realizowany był w marcu 2017 roku.

Badanie wykazało, że niemal 60 proc. kierujących działami IT przyznaje, że pracę ich przedsiębiorstwa zakłóca tzw. „deficyt dostępności”, oznaczający niezdolność do zaspokojenia potrzeb użytkowników związaną z ograniczonymi możliwościami skutecznego odtworzenia danych i aplikacji po awarii.

Jedynie 56 proc. ankietowanych jest pewnych, że ich aktualne rozwiązanie informatyczne potrafi przywrócić do działania zwirtualizowaną infrastrukturę IT w czasie określonym przez umowę o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA).

Tak wysoki poziom niepewności wśród zarządzających działami IT ma swoje uzasadnienie. Wynika on z faktu, że ponad połowa prób odzyskania danych trwa zbyt długo (43 proc.) lub skutkuje odzyskaniem niekompletnych informacji (41 proc.). Przeciętny czas przestojów IT w firmach i instytucjach w Polsce wynosi 29 minut.

Długość przestoju aplikacji krytycznych, którą są w stanie tolerować rodzimi dyrektorzy IT, wynosi średnio jedynie 12 minut. Co ciekawe, w przypadku pozostałych aplikacji menedżerowie ds. IT są gotowi zaakceptować przestoje trwające średnio 283 minuty, czyli ponad 4,5 godziny.

„Z naszego badania wyłania się dość niepokojący obraz. IT w działających w Polsce organizacjach w dalszym ciągu funkcjonuje w oderwaniu od potrzeb biznesowych. Przedsiębiorstwa w ponad połowie przypadków nie potrafią odtworzyć danych lub usług w czasie określonym umowami SLA lub zgodnie z docelowym punktem przywracania danych”, mówi powiedział Andrzej Niziołek, starszy menedżer regionalny Veeam Software w północnej i południowej części Europy Wschodniej.

I dodaje, „ W dodatku istnieje zaskakująco duża tolerancja w zakresie długotrwałości przestojów aplikacji, która wynosi blisko 5 godzin. Wdrażając strategiczne inicjatywy z obszaru transformacji cyfrowej, wydawałoby się, że tego typu zdarzenia nie mogą mieć miejsca, a działy IT powinny funkcjonować jako wewnętrzny usługodawca dla użytkowników biznesowych. Biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania klientów i presję”.

Co piąty respondent uważa, że cloud computing zapewnia znacząco lub nieco wyższy poziom usług w stosunku do jakości usług oferowanych przez wewnętrzny dział IT. Jednocześnie aż 57 proc. respondentów uznaje, że chmura nie jest im niezbędna, ponieważ jakość świadczenia usług w obu modelach jest porównywalna.

Co ciekawe, średnio jedynie 11 proc. wszystkich aplikacji w badanych przedsiębiorstwach stanowią obecnie aplikacje chmurowe (działające na bazie infrastruktury w chmurze, np. w modelu Software as a Service). W ocenie ankietowanych menedżerów odsetek ten w ciągu dwóch najbliższych lat może zwiększyć się średnio do 23 proc.