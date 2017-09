Przyszłość HDD to....szkło

Producenci dysków twardych nie składają broni i zapowiadają, że wkrótce stawią one skutecznie czoła pamięciom NAND/flash. Stanie się to za sprawą nowego materiału, którego głównym składnikiem jest szkło.

Jak wiadomo, dyski twarde są obecnie w defensywie. Użytkownik kupujący desktopa czy laptopa znajduje w nim coraz częściej nie dysk twardy, ale pamięć półprzewodnikowa mającą postać dysku SSD. Na początku dyski takie miały niewielką pojemność, ale obecnie dysk SSD, na którym można przechować 1 TB danych, to standard.

Chcąc stawić czoła ofensywie dysków SSD, producenci dysków twardych zaczęli zwiększać ich pojemność. Użytkownik desktopa mógł w nim do niedawna zainstalować dysk twardy o maks. pojemności 3 czy 6 TB. Obecnie ma do dyspozycji dyski, na których może przechować nawet 14 TB danych. Jest to możliwe dzięki temu, że dyski twarde zawierają wiele talerzy, a ich producenci wprowadzili do nich nowatorskie technologie, np. zamykają je w szczelnej obudowie wypełnionej helem, co znakomicie zmniejsza tarcie.

Japońska firma Hoya Corp. wpadła na jeszcze jeden pomysł, który powinien zwiększyć atrakcyjność dysków twardych. Chce produkować dyski twarde o wielkości 3,5 cala, w których talerze są wykonane ze szkła (obecnie jest to specjalny stop aluminium). Dyski twarde zawierające szklane talerze są już co prawda produkowane, ale wyłącznie w postaci urządzeń o wielkości 2,5 cala, które są instalowane tylko w notebookach. W przyszłości mogą trafić również do desktopów czy serwerów.

Podstawową zaletą szklanych talerzy jest to, że są dużo cieńsze oraz sztywniejsze od talerzy wykonanych a aluminium. Dlatego w dysku można zainstalować dużo więcej talerzy, co przekłada się oczywiście na jego pojemność.

Firma Hoya Corp. wyprodukowała już dysk twardy o wielkości 3,5 cala, w którym instaluje 12 szklanych talerzy. Twierdzi, że wkrótce uruchomi produkcję takich dysków, na których użytkownik będzie w stanie przechowywać 20 TB (a w przyszłości jeszcze więcej) danych.

Jest to możliwe, ponieważ każdy talerz ma grubość zaledwie 0,381 mm. Warto przypomnieć, że najpojemniejsze obecnie 3,5-calowe dyski twarde (na których można przechowywać 12 TB danych) zawierają siedem aluminiowych talerzy, a standardowy dysk o pojemności 3 TB zawiera dwa takie talerze.