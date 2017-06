Profilowe zdjęcia z Facebooka pod specjalną ochroną

Facebook ogłosił w zeszłym tygodniu, że opracował nowe narzędzie, które blokuje operację pobierania profilowych zdjęć użytkowników jego usługi.

Zdjęcia takie są często pobierane i następnie wykorzystywane do podszywania się pod inne osoby lub wykorzystywane je do celów noszących znamiona oszust czy nawet przestępstw. Dlatego użytkownicy często nie wstawiają do profilu swojego zdjęcia w obawie o to, że ktoś pobierze i użyje bez nasze wiedzy. Mając to uwadze, Facebook opracował mechanizm uniemożliwiający pobieranie z witryny takich zdjęć.

Nowe narzędzie (które nosi nazwę Profile Picture Guard i jest obecnie testowane w Indiach) wyświetla profilowe zdjęcie w ramce mającej niebieski kolor oraz dodaje do niego specjalny znak tarczy co oznacza, że dany graficzny zasób jest chroniony i nie można go pobierać.

Facebook jak dotąd nie poinformował jak długo narzędzie będzie testowe i kiedy oraz w jakich kolejnych krajach zostanie udostępnione.