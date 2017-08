Powstała szczepionka likwidująca zagrożenie Mirai

Wszyscy pamiętamy szkody jakie w zeszłym roku poczynił malware Mirai. Przeprowadzał on na systemy IT zmasowane ataki DDoS, włamując się najpierw do słabo zabezpieczonych urządzeń IoT urządzeń i zagnieżdżając w ich pamięci szkodliwy kod. Problem w tym, że takich urządzeń IoT, które są botnetami, jest dalej bardzo dużo.

Z problem tym zmierzyli się naukowcy i opracowali oryginalne rozwiązanie. Postanowili wykorzystać znajdujące się w przejętych przez hakerów urządzeniach IoT podatności do zagnieżdżenia w ich pamięci tzw. białego robaka (white worm). To robak, który jest nieszkodliwy i nie zagraża ich bezpieczeństwu, ale realizuje inne zadanie. W tym przypadku robak – któremu jego twórcy nadali nazwę AntibIoTic - likwiduje zagrożenie jakie niesie ze sobą szkodliwy malware Mirai. Jest to swego rodzaju informatyczna szczepionka, którą można porównać do podobnych rozwiązań stosowanych w medycynie, takich jak np. szczepionka uodparniająca nas na działanie wirusa grypy. Zobacz również: Aktualizacja KB 3213656 może stwarzać problemy

Persirai: nowy, masowy atak na kamery wideo Twórcą szczepionki likwidującej zagrożenie Mirai są informatycy zatrudnieni w kilku europejskich placówkach naukowo-dydaktycznych (Technical University of Denmark, Dania; Orebro University, Szwecja; i Innopolis University, Rosja. Opublikowali oni dokument zatytułowany „AntibIoTic: Protecting IoT Devices Against DDoS Attacks” (patrz tutaj) w których opisują szczegółowo działanie szczepionki.