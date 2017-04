Powstał wyświetlacz, który potrafi po pęknięciu sam naprawić się

Wyświetlacze instalowane w smartfonach nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne i wielu użytkowników doświadczyło przykrego doświadczenia, gdy urządzenie wymknęło im się z dłoni, upadło na twarde podłoże i wyświetlacz pękł. Najczęściej trzeba wtedy wydać pieniądze na nowy smartfon. Mamy jednak dobrą wiadomość – wkrótce w sprzedaży mogą się pojawić smartfony, których wyświetlacze mogą w takie sytuacji same naprawić się.

Uczeni z University of California at Riverside wyprodukowali bowiem wyświetlacza zrobiony z materiału, który potrafi w przypadku pęknięcia czy zarysowania go sam zasklepić się. Testy wykonane przez naukowców dowiodły, że nawet po złamaniu wyświetlacza na pół, potrafi on powrócić do oryginalnego stany po upływie 24 godzin.

Jest to możliwe dzięki temu, że wyświetlacz jest wykonany z specjalnego, dającego się rozciągać polimeru oraz odpowiednio zjonizowanej soli. Materiał taki charakteryzuje się tym, że tworzące go cząstki oddziałują wzajemnie na siebie, tak iż w przypadku rozerwania czy zarysowania materiału cząstki przyciągają się i odbudowują poprzednią strukturę, czyli mówiąc kolokwialnie, wyświetlacz potrafi się sam naprawić. Naukowcy musieli pokonać jeszcze jedną barierę. Materiał, z którego są wykonane wyświetlacze musi przewodzić prąd. Udało im się to i tak oto stworzyli samo-naprawiający się wyświetlacz.

Naukowcy twierdzą, że pierwsze smartfony zawierające opracowane przez nich, samo-naprawiające się wyświetlacze, mogą pojawić się na rynku za dwa lata.