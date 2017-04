Powstał giętki mikroprocesor

Naukowcy z Vienna University of Technology zbudowali giętki mikroprocesor chwaląc się, że może to być pierwszy krok na drodze do produkowania na masową skalę odpornych na zginanie układów CPU bazujących na półprzewodnikach 2D.

Wyniki ich prac zostały opublikowane w tym miesiącu w znanym naukowym periodyku Nature (patrz tutaj). Na początek słowo wyjaśnienia. Produkowane obecnie elementy półprzewodnikowe i ekrany mają zawsze trójwymiarową strukturę, która jest bardzo sztywna i nie można jej zginać. I tak np. każda próba zgięcia krzemowego wafla, na którym posadowione są tranzystory, kończy się zawsze jego pęknięciem i zniszczeniem. Dlatego naukowcy od lat próbowali

Trzeba od razu powiedzieć, że wyprodukowany przez naukowców jednobitowy mikroprocesor jest bardzo prosty, wręcz prymitywny. Składa się tylko ze 115 tranzystorów i zdolny wykonywać zaledwie cztery proste instrukcje (NOP, LDA, AND i OR). Jednak jego wartością jest to, że można go zginać – nie pęka, a zmienia tylko wtedy swój kształt nie tracąc przy tym swoich elektrycznych właściwości.

Zobacz również:

Naukowcy użyli do produkcji mikroprocesora materiału noszącego nazwę TMD (skrót od słów transition-metal dichalcogenide). To bardzo złożony i jednocześnie bardzo cienki materiał, którego grubość liczy się a atomach. To dwuwymiarowa atomowa sieć krystaliczna, nazywana też przejściowym metalem dwuchalkogenowym. I tu ważna uwaga. Tak popularny dzisiaj grafen nie nadaje się do tego celu. Chociaż można go zginać, to przewodzi prąd elektryczny tak jak metal, co w przypadku mikroprocesora nie zdaje egzaminu, ponieważ zawiera on tranzystory, czyli półprzewodniki.