Polskie CIO 100: inspiracja, prestiż, mapa wiedzy

W Polsce już po raz drugi przedstawimy grono stu najlepszych CIO.

CIO 100 jest wydarzeniem od lat organizowanym przez międzynarodowe edycje magazynu CIO i wydawnictwo International Data Group na całym świecie m.in. w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Meksyku, Indiach, Singapurze i Wielkiej Brytanii. Druga polska edycja listy zostanie ogłoszona 6 grudnia 2017.

Dlaczego warto szukać listy CIO 100?

Lista CIO 100 przedstawia grupę najlepszych i najmocniej angażujących się w projekty informatyzacji i cyfryzacji biznesu menedżerów obszaru technologii. Są oni – ze swoją wiedzą, projektami, organizacjami - bardzo konkretnymi, rzeczywistymi punktami odniesienia na dynamicznej mapie cyfryzacji gospodarki.

Intencją listy CIO 100 jest wyróżnienie i osób, i ośrodków, które w naszym przekonaniu warto obierać jako inspirację i zarazem wartościowy kontakt w konkretnych obszarach zagadnień i wyzwań. CIO 100 przybliża wiedzę o najlepszych CIO i przodujących organizacjach.

CIO 100 pragnie uhonorować te osoby, ich osiągnięcia, podejścia i wizję.

Zobacz również:

Czy potrafimy wskazać listę CIO 100?

Polska lista CIO 100 zostanie stworzona w oparciu o ankietę przeprowadzoną przez redakcje magazynów CIO i Computerworld. Wybór jest arbitralny i subiektywny, w tym sensie, że dokonany w oparciu o dostępną wiedzę – ze wspomnianej ankiety, ale także w oparciu o wiedzę zebraną w pracy redakcyjnej oraz przy sztandarowych konkursach IDG Poland: CIO Roku (w tym roku 15. edycja) oraz Lider Informatyki (21. edycja) - z ankiet, wywiadów i materiałów tworzonych na ich potrzeby. Mamy podstawy sądzić, że jest to wiedza na polskim rynku najpełniejsza, najbardziej wielowymiarowa.

O włączeniu do listy CIO 100 decydują:

- inicjatywa strategiczna

- nastawienie proinnowacyjne

- dotychczasowe osiągnięcia CIO

- skala i złożoność zarządzanego obszaru IT

- znaczenie dla działania całej organizacji.

„Warstwa prezentacji”: strefa prestiżu

Premiera drugiej edycji listy

CIO 100 odbędzie się 6 grudnia 2017 r. podczas jubileuszowej, XV Gali CIO Roku. Lista CIO 100 zostanie opublikowana w specjalnym, ekskluzywnym wydaniu CIO TOP 100, w CEO Magazynie Top Menedżerów (luty 2018) i w magazynie Computerworld (grudzień 2017).

W ręce środowiska polskich CIO oraz branży IT i szerzej, do grupy prezesów i członków czołowych polskich firm i instytucji, oddamy znakomity edytorsko wolumen przedstawiający sylwetki CIO 100, osiągnięcia, wywiady i komentarze osób z listy. W CIO TOP 100 przedstawimy także artykuły poświęcone roli szefów technologii w procesie transformacji cyfrowej biznesu. Przedstawimy i skomentujemy kluczowy proces adaptacji nowoczesnych technologii w firmach. CIO TOP 100 dotrze na biurka szefów IT oraz członków zarządów 5000 firm i instytucji w Polsce. Sądzimy, że zainicjuje nie swoistą giełdę osób ale i koncepcji, pomysłów i rozwiązań, która pomoże uporządkować i wzmocnić jakościowo procesy cyfryzacji. Jesteśmy także przekonani, że CIO 100 edycja 2017 za sprawą uhonorowanego tam grona osób będzie stałym punktem odniesieniem, cenną referencją w rozmowach, dyskusjach poświęconych największym osiągnięciom cyfryzacji biznesu.

Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w CIO 100.