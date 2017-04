Polscy szefowie IT wybierają najlepsze usługi chmurowe

Już 9 maja zostaną ogłoszone wyniki konkursu Best in Cloud 2017, organizowanego przez miesięcznik Computerworld. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 25 firm, których produkty oceniają teraz top menedżerowie z listy CIO 100 edycja 2016.

Czwarta już edycja konkursu Best in Cloud dla dostawców rozwiązań chmurowych ma wyłonić najciekawsze usługi i produkty, które mają istotny wpływ na rozwój biznesu polskich firm. Pierwszym etapem konkursu była wewnętrzna ocena zgłoszeń przez kolegium redakcyjne Computerworlda. Zobacz również: Weź udział konkursie Computerworld na najlepszą chmurę obliczeniową!

Cloud computing – RODO a lokalizacja serwerów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Do kolejnego etapu zostało wybranych 25 firm, które zgłosiły 29 rozwiązań w 8 kategoriach: Bezpieczna chmura, Wydajność i integracja, Najlepszy produkt ERP, Najlepszy produkt CRM, Najlepszy produkt Zintegrowanej Komunikacji (Unified Comms), Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze, Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej, Najlepszy start-up technologii cloud. Obecnie zgłoszenia są oceniane przez setkę top menedżerów z listy CIO 100 edycja 2016, ich kompetencje i doświadczenie rynkowe gwarantują obiektywne rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie najbardziej oryginalnych i innowacyjnych produktów, mających wpływ na biznes. Formuła konkursu nie ograniczała zgłaszających swoje produkty firm pod względem ich wielkości czy udziału w rynku. Zgłaszali się zarówno czołowi dostawcy rozwiązań chmurowych, jak i mniejsze organizacje, oferujące produkty cloudowe. Do drugiego etapu zostały zakwalifikowane organizacje (alfabetycznie): 7bulls.com (Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej, Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze, Wydajność i integracja) Cisco (Najlepszy produkt Zintegrowanej komunikacji) Comarch (Bezpieczna chmura, Najlepszy produkt ERP) Connectis (Wydajność i integracja) Creotech Instruments (Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej) Data Interchange (Wydajność i integracja) Dysant Software (Najlepszy produkt CRM) Edrone (Najlepszy produkt CRM) FCR (Bezpieczna chmura) Filttr (Najlepszy start-up technologii cloud) i-systems (Wydajność i integracja) Infomex (Wydajność i integracja) Microsoft (Bezpieczna chmura, Wydajność i integracja) Netia (Najlepszy produkt Zintegrowanej komunikacji) Oktawave (Bezpieczna chmura) Oracle (Bezpieczna chmura, Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze) Polcom (Bezpieczna chmura) Sage (Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze) Sinersio Polska (Bezpieczna chmura) Soneta (Najlepszy produkt ERP) Supremis (Najlepszy produkt ERP) Unified Factory (Najlepszy produkt Zintegrowanej komunikacji) Vercom (Najlepszy start-up technologii cloud) Xopero (Bezpieczna chmura) 9 maja wyniki konkursu zostaną ogłoszone na www.computerworld.pl, zaś 20 czerwca na łamach papierowego wydania miesięcznika. Laureaci konkursu będą mogli wykorzystywać przyznany tytuł zwycięzcy do swoich działań promocyjnych oraz będą promowani na łamach magazynów Computerworld, CEO Magazyn Top Menedżerów i serwisach internetowych wydawnictwa IDG Poland.