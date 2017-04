Pilna prośba Cisco do użytkowników urządzeń ASA i FDT

Firma prosi użytkowników posiadających jego dwa rozwiązania pracujące pod kontrolą określonych wersji oprogramowania – chodzi o urządzenia Adaptive Security Appliance (ASA) i Firepower Threat Defense (FTD) – aby w pilnym trybie wykonali ich reboot (ponowny rozruch). Jednocześnie ostrzega, że w przypadku nie wykonania tej czynności, urządzenia te mogą się zawieszać i w efekcie przestać obsługiwać cały sieciowy ruch.

W oprogramowaniu zarządzającym tymi urządzeniami znajduje się bowiem błąd. Polega on na tym, że oba urządzenia przestaną obsługiwać ruch po upływie ok. 213 dni od momentu ich włączenia (dokładnie 5124 godzin, czyli 213 dni i 12 godzin). Powstał on wtedy gdy Cisco wprowadził do oprogramowania zarządzającego urządzeniami modyfikację, która miała na celu usunięcie podatności oznaczonej symbolem CSCva03607.

Jednocześnie Cisco informuje, że nie mamy tu do czynienia z żadną podatnością, która zagraża bezpieczeństwu sieci. Jest to tym razem czysto operacyjny problem dotykający te dwa urządzenia.

Użytkownicy powinni wykonać rebooot urządzeń FTD pracujących pod kontrolą programów Firepower oznaczonych numerami 6.1.0.1, 6.1.0.2 i 6.2.0. Jeśli chodzi o ASA, to zagrożone są te urządzenia, które pracują pod kontrolą 30 wersji zarządzających nimi programów, od wersji 9.1.7.11 do wersji 9.7.1.2.

Szczegółowe informacje opisujące dokładnie tę kwestię dostępne są tutaj w dokumencie Cisco Field Notice.

Produkowane przez Cisco urządzenia ASA zapewniają sieciom komputerom bezpieczeństwo, oferując takie usługi, jak firewall, antywirus, IPS (Intrusion Prevention System; zapobieganie włamaniom) i VPN (Virtual Private Network; wirtualne sieci prywatne). Wszystkie te funkcjonalności zapewniają firmie proaktywną ochronę przed zagrożeniami i powstrzymują ataki, zanim zdążą się one rozprzestrzenić po sieci.

Z kolei FTD to firewalle kolejnej generacji, które oferują całą gamę rozwiązań chroniących firmę przed atakami.