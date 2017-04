Nie będzie już więcej konferencji Intel Developer Forum

Intel podjął zaskakującą decyzję o rezygnacji z organizowania corocznych konferencji IDF (Intel Developers Forum). Widać z tego iż firma stwierdziała, że organizowanie tego rodzaju imprezy wtedy, gdy rynek pecetów przeżywa kryzys, mija się z celem.

Ta ogromna konferencja przyciągająca nawet kilkanaście tysięcy osób z całego świata znika z kalendarza Intela po dwóch dekadach. Pierwszy IDF został zorganizowany w 1997 roku. Później pojawiały się jej kolejne wersje w Europie i Azji.

Pierwszą informację o tym, że IDF odchodzi do przeszłości, podał serwis Anandtech. Następnie wiadomość ta została oficjalnie potwierdzona na firmowej witrynie IDF.

Zobacz również:

Warto przypomnieć, że tegoroczna główna impreza IDF miała się odbyć w San Francisco w połowie sierpnia. Wcześniej Intel poinformował, że konferencja IDF organizowana w Chinach nie odbędzie się w tym roku.

Intel zapowiada, że nie straci oczywiście z pola widzenia technologii stosowanych w pecetach i serwerach, ale główny nacisk położy teraz na inne sektory przemysłu IT, takie jak autonomiczne samochody, sztuczna inteligencja czy urządzenia IoT. Jednak użytkownicy pecetów i serwerów są srodze zawiedzeni decyzją Intela, gdyż to właśnie na konferencjach IDF mogli się zapoznać z planami firmy na przyszłość nie mówiąc już o tym, że to właśnie wtedy miały miejsce premiery nowych procesorów, innych układów instalowanych w takich urządzeniach, a także prezentacje nowego sprzętu i oprogramowania wielu znanych firm.