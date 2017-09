Największe centrum danych na świecie powstanie przy granicy z Arktyką

Największe na świecie centrum danych – chodzi o powierzchnię całego obiektu i pobieraną moc – powstanie na północy Norwegii na terenie koła podbiegunowego, tuż obok granicy z Arktyką.

Obiekt będzie zbudowany w norweskim mieście Ballangen. Planowana powierzchnia obiektu to 600 tys. metrów kwadratowych (prawie sto boisk piłkarskich), czyli więcej niż zajmuje największe obecnie centrum danych, które znajduje się w Chinach (w mieście Langfang) i którego powierzchnia wynosi ponad 585 000 metrów kwadratowych. Będzie też pobierać rekordowa moc o wielkości 1000 MW.

Budowę tego gigantycznego centrum danych zleciła norwesko-amerykańska firma Kolos, określająca swój obiekt jako „fortecę danych”. Wybór takiej a nie innej lokalizacji motywuje doskonałymi warunkami klimatycznymi i dostępnością odnawialnych źródeł energii, które prawdopodobnie będą w stanie zaspokoić nawet 100% zapotrzebowania na energię planowanego data center.

Autorzy projektu przewidują, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przełoży się nawet na 60% oszczędności względem zasilania obiektu wyłącznie energią elektryczną z sieci energetycznej, co w efekcie pozwoli na optymalizację cen usług świadczonych w centrum danych.

Źródło: FOTO: KOLOS NORWAY / HDR

"Możliwość stałego wykorzystywania niskiej temperatury zewnętrznej zwalnia z konieczności inwestowania w bardziej energochłonne rozwiązania do kontroli klimatu w serwerowniach, jakie wykorzystujemy choćby w naszych centrach danych, a to wymiernie obniża koszty budowy i utrzymania obiektu. Nie bez znaczenia jest również sąsiedztwo elektrowni wodnych, które pozwalają znacznie zmniejszyć koszty energii elektrycznej i obciążenie dla środowiska. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia i dostęp do taniego źródła zasilania i chłodu, zapewne będzie to jedna z najbardziej efektywnych serwerowni na świecie", analizuje decyzję firmy Kolos Krystian Pypłacz, dyrektor Działu Data Center w polskiej firmie Atman.

Nie wiadomo jak długo centrum danych w Ballangen utrzyma swój rekord. W USA na terenie stanu Newada (w Las Vegas) ma bowiem powstać jeszcze większy obiekt tego typu. To zaprojektowany przez firmę Switch obiekt noszący nazwę Cytadela, którego powierzchnia ma wynieść niemal 669 tys. metrów kwadratowych. Jeśli chodzi o pobieraną moc, nie dorówna norweskiemu centrum. Będzie pobierać prawie dwa razy mniej mocy (dokładnie 650 MW).

Źródło: inPlus Media