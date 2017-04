Na zdecydowany spadek cen pamięci NAND flash poczekamy jeszcze dwa lata

Firma analityczna Gartner przewiduje, że ceny pamięci NAND flash (które są instalowane w dyskach SSD) i RAM zaczną spadać w znaczący i odczuwalny dla użytkowników komputerów sposób dopiero w 2019 roku.

Jak podaje Gartner, ceny pamięci PC DRAM wzrosły od połowy 2016 prawie dwukrotnie. Za moduł pamięci DRAM o pojemności 4 GB trzeba obecnie zapłacić ok. 25 USD. Rok temu moduł taki kosztował 12,5 USD. Za pamięć NAND flash trzeba obecnie również zapłacić więcej niż rok temu.

Gartner twierdzi, że w najbliższym czasie nie można się spodziewać zdecydowanych obniżek cen tego rodzaju pamięci. Przewiduje też, że zdecydowanego ruchu cen w dół tych pamięci można się spodziewać na początku 2019 roku.

Duży wzrost cen tych pamięci, jaki można obserwować w ostatnim czasie wiąże się z tym, że podaż nie nadąża za popytem. Dlatego ceny zaczną w zdecydowany sposób spadać dopiero wtedy, gdy podaż zacznie rosnąć szybciej niż popyt.

A według Gartnera stanie się to wtedy, gdy do gry włączą się Chiny. Kraj ten zapowiedział, że w najbliższej dekadzie zamierza wydać co najmniej 150 mld USD na rozwój przemysłu produkującego układy scalone. Pierwsze skutki tego kroku możemy odczuć właśnie za dwa lata, także w odniesieniu do cena pamięci DRAM i NAND flash.