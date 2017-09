Microsoft opóźnia premierę kolejnej aktualizacji systemu Windows 10

Korporacja zapowiada, że kolejna aktualizacja systemu operacyjnego Windows 10 – której nadał roboczą nazwę Fall Creators Update - zostanie udostępniona w październiku tego roku, a nie we wrześniu jak to pierwotnie zapowiadano.

Zgodnie z przyjętą przez Microsoft zasadą, każda aktualizacja systemu Wndows 10 ma być oznaczona symbolem składającym się z czterech cyfr. To data, kiedy aktualizacja została udostępniona. Dwie pierwsze cyfry to rok, a dwie kolejne to miesiąc.

Ponieważ kolejna aktualizacja systemu Windows 10 miała się pojawić we wrześniu tego roku, dlatego przypisano jej symbol 1709. I tak już pozostało, chociaż oznaczenie 1709 wprowadza użytkowników w błąd, ponieważ sugeruje iż oprogramowanie pojawiło się we wrześniu, co nie jest prawdą, gdyż zostanie udostępnione w październiku.

Warto przypomnieć, że podobnie miała się sprawa z poprzednią aktualizacją systemu Windows, znaną pod roboczą nazwą Creators Update i oznaczoną symbolem 1703. Oznacza on, że aktualizacja została udostępniona w marcu tego roku, chociaż pojawiła się na witrynie firmy Microsoft dopiero 5. kwietnia. Powinna więc być oznaczona symbolem 1704, jednak aktualizacja Creators Update jest dalej oznaczona symbolem 1703.

Tak więc przyjęta wcześniej przez Microsoft zasada, że aktualizacje systemu Windows 10 będą się zawsze pojawiać dwa razy w roku (pierwsza w marcu, a druga we wrześniu), i że będą zawsze oznaczone symbolami XX03 oraz XX09 (XX to rok), byłaby w pełni czytelna gdyby nie fakt, że korporacja nie dostarcza aktualizacji na czas.