Microsoft ma już w ofercie narzędzie EMM wspierające iOS 11

Apple zaprezentował niedawno kolejną wersję systemu operacyjnego iOS (11). Dostrzegł to Microsoft, który bardzo szybko zmodyfikował swoje narzędzie EMM i ogłosił, że jest ono już zgodne z systemem iOS 11.

Na początek wyjaśnijmy, czym jest narzędzie EMM (Enterprise Mobility Management). Jak sama nazwa na to wskazuje, jest to oprogramowanie pozwalające administratorom zarządzać mobilnością przedsiębiorstwa. Microsoft ma w ofercie takie narzędzie i nosi ono nazwę InTune.

Apple zaprezentował finalną wersję systemu iOS 11 równo sześć dni temu (wcześniej było to produkt znajdujący się w fazie beta, co oznacza iż był intensywnie testowany) i informuje, że oprogramowanie to będzie można pobierać z jego witryny już od jutra.

Microsoft zaczął pracę nad wersją swojego pakietu EMM kilka miesięcy temu. W tym czasie informatycy modyfikujący oprogramowanie InTune sprawdzali czy wszystkie narzędzia wchodzące w jego skład – a więc MDM (Mobile Device Management; zarządzanie urządzeniami mobilnymi) i MAM (Mobile Application Management; zarządzanie mobilnymi aplikacjami) pracują zgodnie z wymogami stawianymi przez system iOS 11.

Fakt iż iOS 11 wspiera szerzej opcje, dzięki którym może spełniać oczekiwania stawiane przez biznes, dostrzegły też inne firmy mające w swoich ofertach narzędzia klasy EMM. Można tu np. wymienić firmę BlackBerry, która natychmiast po premierze systemu iOS 11 poinformowała, że jej pakiet Enterprise Mobility Suite został też zmodyfikowany i w pełni wspiera ten mobilny system.