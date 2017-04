Lista najlepszych dyrektorów ds. bezpieczeństwa

Powstała lista zawierająca nazwiska stu najbardziej wpływowych i innowacyjnych dyrektorów ds. bezpieczeństwa, którzy pracują w wielu różnych branżach na całym świecie. Na liście noszącej nazwę TOP CISO 100 - opracowanej przez specjalistów z HotTopics.ht oraz wspieranej przez ekspertów z F5 Networks – znajduje się Polka.

LIsta TOP CISO 100 (Chief Information Security Officer) została opracowana przez panel ekspertów, w którym znaleźli się dziennikarze biznesowi Jessica Twentyman i Mark Samuels oraz ekspert ds. bezpieczeństwa David Clarke. Jej ogłoszenie zbiegło się z prognozą firmy analitycznej Gartner, że 60% cyfrowych biznesów odczuje poważne zakłócenia w działalności, ponieważ ich zespoły ds. bezpieczeństwa IT nie będą w stanie niwelować zagrożeń.

Według ostatniego raportu Global Information Security Workforce Study aż do 1,8 miliona stanowisk związanych z bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach nie zostanie obsadzonych do 2022 roku.

Jak już wspomniano, w opracowywaniu listy brała udział firma F5. Komentując jej powstanie, Mike Convertino (CISO w F5 Networks) powiedział, “bardzo się cieszymy, że możemy wspierać listę TOP 100 CISO, która jest bezpośrednim dowodem na zwiększającą się rolę tej pozycji w firmach. Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem są coraz poważniejsze, zwiększa się również deficyt osób, które mogły by takie role pełnić. Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa dostosowują biznes plany swoich firm, gdyż zmienia się krajobraz potencjalnych ataków, wymagana jest również coraz większa transparentność”.

Większość CISO na liście to mężczyzni. Kobiety są w mniejszości, ale znajduje się wsród nich Polka. To Ewa Piłat, absolwentka kilku polskich uczelni, pracująca obecnie w Wielkiej Brytanii w firmie Vodafone, gdzie jest zatrudniona na stanowisku CTSO (Chief Technology Security Officer). Wcześniej zjamowała się bezpieczeństwem systemów komputerowych pracując w takich firmach, jak T-Mobile Polska S.A. (Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa), Royal Bank of Scottland i ABN AMRO.