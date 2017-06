Lenovo rozszerza wsparcie układów GPU firmy NVIDIA

Mając na celu udostępnienie większej mocy obliczeniowej użytkownikom potężnych systemów superkomputerowych oraz platform sztucznej inteligencji, Lenovo rozszerzyło wsparcie wielu układów GPU (Graphics Processing Unit) produkowanych przez firmę NVIDIA. Wybrane systemy Lenovo będą teraz obsługiwać akceleratory GPU NVIDIA® Tesla™ M10, P40 oraz P100, a także platformę uczenia maszynowego NVIDIA dla tradycyjnych systemów HPC (High-Performance Computing) oraz coraz bardziej popularnych aplikacji głębokiego uczenia sztucznej inteligencji.

Większa moc, większe możliwości

Tesla P100 dla serwerów wyposażonych w złącza PCIe to idealne rozwiązanie zarówno dla systemów HPC, jak i treningu głębokiego uczenia. Akcelerator P100 został zbudowany na bazie potężnej architektury NVIDIA Pascal™ i wyposażony w 16 GB pamięci, co sprawia, że jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym aplikacjom HPC. Dzięki wydajności podwójnej precyzji na poziomie 4,7 TF, pojedynczy węzeł P100 może zastąpić nawet 32 tradycyjne procesory (CPU).

Zaprojektowany z myślą o zastosowaniach dedukcyjnych, Tesla P40, także został oparty na architekturze Pascal. Ten akcelerator pozwala użytkownikom na wykorzystanie ustalonych wzorców działania w obrębie sieci neuronowych do rozpoznawania obiektów, takich jak obrazy, tekst czy mowa. Wyposażony w specjalne instrukcje dedukcyjne oparte na operacjach INT8 (8-bit Integer), P40 oferuje wydajność w zastosowaniach związanych z dedukcją na poziomie 22 TOPS (Tera Operations Per Second).

Z kolei Tesla M10 został zaprojektowany do przyspieszania grafiki w środowiskach wirtualnych desktopów i aplikacji. Wykorzystując oprogramowanie NVIDIA GRID™, które pozwala na wirtualizację fizycznych układów GPU do postaci w pełni funkcjonalnych układów wirtualnych, M10 zapewnia maksymalną wydajność oraz skalowalność nawet do 64 użytkowników obsługiwanych przez jeden akcelerator.

Od początku maja br. wszystkie trzy układy GPU będą wspierane przez flagowy serwer rack o wysokości 2U Lenovo x3650 M5 oraz charakteryzujący się bardzo dużą gęstością węzeł obliczeniowy nx360 M5 przeznaczony dla systemu NeXtScale, który jest wykorzystywany przez wiele dużych centrów badawczych na świecie.

Globalne efekty

Obecnie z systemów Lenovo korzysta 20 z 25 czołowych uniwersytetów prowadzących badania naukowe w skali całego świata (według badania 2016 Elsevier Research). Są one używane do przełomowych prac badawczych, których celem są rewolucyjne zmiany w wielu obszarach ludzkiego życia i działalności. Przykładowo, na australijskim University of Adelaide systemy Lenovo NeXtScale wzbogacone o platformę obliczeniową NVIDIA GPU wspierają postęp badań w zakresie fizyki cząstek oraz teorii Chromodynamiki kwantowej (Kwarków). Niejako dla równowagi, na tym uniwersytecie prowadzone są również badania nad ludzkim szczęściem w odniesieniu do różnic geograficznych w wykorzystaniu Twittera.

Z kolei na amerykańskim University of Chicago, badacze zajmujący się rakiem używają systemów Lenovo, żeby na podstawie obrazów z rezonansu magnetycznego raka prostaty uzyskać policzalne parametry, które będą korelować z wykrywalnością tego nowotworu. Ich celem jest stworzenie mapy ryzyka raka w obrębie prostaty umożliwiającej określanie optymalnej terapii.

Od kwarków i tweetów do badań nad rakiem – systemy Lenovo we współpracy z platformą obliczeniową NVIDIA GPU napędzają jedne z najważniejszych prac badawczych prowadzonych przez rodzaj ludzki.