Kwietniowy pakiet Patch Tuesday zawiera łaty likwidujące 45 podatności

Microsoft udostępnił w tym tygodniu opracowywany co miesiąc pakiet bezpieczeństwa, który zawiera łaty likwidujące 45 podatności, w tym trzy, które są obecnie aktywnie wykorzystywane przez hakerów.

Szczególnie ważna jest łata likwidująca podatność znajdującą się w pakiecie Microsoft Office, którą hakerzy wykorzystują do instalowania na komputerach szkodliwego oprogramowania od stycznia tego roku. Jest to podatność oznaczona symbolem CVE-2017-0199, która pozwala hakerom używać do atakowania komputerów dokumentów Word oraz WordPad.

Pakiet (patrz tutaj) likwiduje też krytyczne podatności znajdujące się w oprogramowaniu Hyper-V (które dołączane jest standardowo do takich systemów operacyjnych, jak Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows 8.1 i Windows 10) oraz .NET.

Pakiet zawiera też łaty opracowane przez innych producentów oprogramowania, w tym takie, które likwidują podatności znajdujące się w dołączanym do przeglądarek Internet Explorer 11 i Edge programie Flash Player. Udostępniony w tym tygodniu pakiet Patch Tuesday jest ważny z jeszcze jednego powodu. Od tego momentu MIcrosoft przestaje wspierać system operacyjny Windows Vista.