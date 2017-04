Kryptografia o zasięgu globalnym

Polski CryptoMind S.A. działający w obszarze cyberbezpieczeństwa rozpoczął współpracę z IBM, wybierając chmurę IBM dla swojej aplikacji UseCrypt, udostępnianej w ten sposób w formie usługi o potencjalnym zasięgu globalnym.

Rozwiązanie szyfrujące dane – czyli UseCrypt – jest w Polsce jest dostępne w katalogu IBM Bluemix w chmurze IBM działając na serwerach bare metals. CryptoMind jest pierwszą polską firmą, oferującą w pełni zabezpieczoną i zaszyfrowaną infrastrukturę informatyczną, odporną na wszystkie dotychczas znane metody kryptograficzne. UseCrypt jako pierwszy i jedyny polski produkt kryptograficzny uzyskał w marcu 2017 europejską ochronę urzędu EUIPO, zajmującego się ochroną własności intelektualnej.

Dlaczego chmura IBM? „Świadczenie usług w branży cyberbezpieczeństwa wymaga spełnienia szeregu wymogów, w tym prawnych. Chmura IBM odpowiada naszym oczekiwaniom w tym zakresie, zapewnia niezawodność, a jednocześnie pozwala na stały rozwój. Co ważne, jej elastyczność nie polega jedynie na zwiększaniu dostępnych mocy, ale umożliwia też „skalowanie w dół”, co jest dla nas bardzo ważne

z biznesowego punktu widzenia” – wyjaśnia Krzysztof Surgowt, prezes firmy CryptoMind.

„W związku z planowaną przez nas globalną ekspansją, najpóźniej w czerwcu otwieramy biuro w Nowym Jorku, by stamtąd realizować pewne istotne elementy naszej strategii dystrybucji światowej. Od momentu, gdy powstała koncepcja elementu szyfrującego UseCrypt, mieliśmy takie ambicje i wiedzieliśmy, że powinniśmy zrobić to co, zrobili na przykład Skype czy Avast – od razu myśleć o zasięgu światowym. Dzięki chmurze IBM gwarantujemy sobie w sposób oczywisty możliwość realizacji usługi na całym świecie” – dodaje.

Firma wybrała serwery IBM Bluemix Bare Metal, ponieważ potrzebuje odpowiedniej wydajności i nastawia się na wzrost liczby klientów, a te dedykowane maszyny klasy enterprise, gwarantują nie tylko właściwą moc obliczeniową, ale również fizyczne oddzielenie od serwerów wykorzystywanych przez innych klientów, co jest sprawą kluczową z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa danych. Infrastrukturę wybraną przez CryptoMind uzupełniają maszyny IBM Bluemix Virtual Servers.

Krzysztof Surgowt, prezes firmy CryptoMind uważa, że dzięki chmurze IBM jego firma gwarantuje sobie możliwość realizacji usługi na całym świecie.

„Z wykorzystaniem naszej chmury obliczeniowej start-upy oraz firmy o ugruntowanej pozycji na rynku mogą przenieść swoją działalność na zupełnie nowy poziom” – mówi Piotr Łaszczewski, Cloud Business Unit Leader, IBM Polska i Kraje Bałtyckie. „Naszym klientom dostarczamy rozwiązania w pełni dopasowane do ich potrzeb i wymogów branż, w których działają, dzięki czemu są w stanie efektywnie prowadzić biznes jutra”– dodaje.

„IBM oczywiście z natury rzeczy – jeśli tylko będzie chciał - może reklamować nasze usługi jako te, które mogą funkcjonować w ich chmurze. Oczywiście marzylibyśmy, aby IBM jako jedno ze swoich narzędzi oferowanych swoim klientom rekomendował nasze rozwiązanie. Na tym etapie formalnie jeszcze nie jesteśmy, ale nie od razu Kraków zbudowano" – powiedział Krzysztof Surgowt.

CryptoMind został też przez IBM wyróżniony udziałem w ważnym światowym programie IBM Global Entrepreneur, wspierającym i promującym najciekawsze innowacyjne pomysły w świecie IT.