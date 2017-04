Kriogenika wkracza do komputerów kwantowych

Microsoft ma niesamowite plany dotyczące komputerów kwantowych. Mówi się, że firma buduje sprzęt bazujący na nieznanej dotąd technologii oraz projektuje komputer kwantowy, który jest chłodzony przy pomocy systemu wykorzystującego kriogenikę.

Microsoft buduje kriogeniczny system chłodzenia wspólnie z firmą Rambus. Jest to absolutnie nowatorskie rozwiązanie o czym może świadczyć fakt, że chłodziwo odbierające ciepło od zainstalowanych w komputerze kwantowym układów ma temperaturę minus 180 stopni Celsjusza.

Komputery kwantowe – które w opinii specjalistów zastąpią w pewnym momencie systemy obliczeniowe bazujące na krzemowych układach scalonych – stawiają dopiero pierwsze kroki. Dostępne obecnie komputery kwantowe pracują mało stabilnie i muszą być zamknięte w specjalnych obudowach, w których panuje bardzo niska temperatura.

Zobacz również:

I tak np. komputer kwantowy D-Wave 2000Q generuje tak dużo ciepła, że musi być cały czas bardzo intensywnie chłodzony. Dlatego jest wyjątkowo energochłonny. Prowadzone przez Microsoft próby zastosowania kriogeniki dają nadzieję, że problem ten uda się rozwiązać.

Specjaliści pracują też nad kriogenicznymi pamięciami mając nadzieję, że zastąpione one w przyszłości pamięci DDR DRAM. Microsoft i Rambus pracują nad takimi pamięciami od dwóch lat i zapowiadają, już wkrótce zaprezentują pierwszą kriogeniczną pamięć systemową, które będzie instalowana w kwantowych komputerach.

Duże dokonania w tej dziedzinie ma amerykańska firma D-Wave. Zapowiedziała ona niedawno, że jeszcze w tym roku wprowadzi do oferty kwantowy komputer wyposażony w układ obliczeniowy zawierający 2 tys. kubitów, czyli kwantowych bramek logicznych. Będzie on więc zawierać dwa razy więcej kubitów od poprzedniego modelu, noszącego nazwę D-Wave 2X. Mówi się, że komputer ten będzie w stanie przetwarzać dane nawet tysiąc razy szybciej niż jego poprzednik.

Dużo do powiedzenie w tej dziedzinie ma tez IBM. Chce one jeszcze w tym roku uruchomić chmurową usługę bazującą w stu procentach na komputerach wyposażonych w kwantowe procesory. Korporacja twierdzi, że będzie to pierwsza komercyjna i uniwersalna usługa bazująca na komputerach kwantowych. Ogłosiła już nawet nazwę usługi: IBM Q. Wiadomo już, ze usługa będzie mieć do dyspozycji komputery wyposażone w 50-cio qubitowe procesory.