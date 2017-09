Kłopotliwa poprawka bezpieczeństwa KB 4011089

W Sieci pojawiły się informacje o tym że ci użytkownicy, którzy zainstalowali w tym miesiącu poprawkę bezpieczeństwa modyfikująca aplikację Outlook 2010, oznaczoną symbolem KB 4011089, mogą mieć problemy z drukowaniem dokumentów.

Dzieje się tak z powodu błędnej pracy jednego z poleceń napisanych w języku skryptowym VBScript, które odpowiada za drukowanie. Jak dotąd nie wiadomo, czy problem ten mogą też mieć użytkownicy innych wersji aplikacji Outlook czy też innych programów wchodzących w skład pakietu Office.

Microsoft jak dotąd nie wypowiedział się oficjalnie w tej sprawie. Wiadomo natomiast, że póki co jedynym rozwiązaniem likwidującym tę niedogodność jest deinstalacja poprawki.

Pojawiła się też porada, która pozwala usunąć ten problem bez konieczności odinstalowywania całego pakietu bezpieczeństwa KB 4011089. Trzeba odszukać plik outllibr.dll (rozszerzenie informuje, że jest to biblioteka) i usunąć go, a w jego miejsce zainstalować starszą wersję biblioteki. Nie jest to do końca sprawdzona metoda, ale ponoć pomaga.