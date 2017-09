Inwencja hakerów nie zna granic

Okazuje się, że zmieniając pęknięty ekran smartfona na nowy możemy się narazić na poważne niebezpieczeństwo. Eksperci wykazali bowiem, że taki wyświetlacz może posłużyć cyberprzestępcom do kradzieży prywatnych danych z naszego urządzenia. W dalszej części artykułu wyjaśnimy jak to jest możliwe.

Badanie zostało wykonane przez Uniwersytet Ben-Guriona (Izrael). Przeprowadzono je na dwóch oddzielnych urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Były to smartfony Huawei Nexus 6P i LG G Pad 7.0. Naukowcy pokazali, w jaki sposób hakerzy mogą używać zamienników oryginalnych ekranów w uszkodzonych smartfonach, aby wykradać z nich dane.

Ten rodzaj ataku jest niemal niezauważalny dla właściciela urządzenia i jest możliwy za pośrednictwem złośliwego układy scalonego osadzonego w nowym, zastępczym ekranie dotykowym. Eksperci wykazali jak trudno wykryć taki atak.

Zobacz również:

Ujawniono także, w jaki sposób takie urządzenia mogłyby zostać użyte do zrobienia zdjęcia użytkownika i przekazania go hakerom. Pokazano też, jak zainfekowane ekrany logowały klawisze wybierane na wirtualnej klawiaturze oraz wzory służące do odblokowywania urządzenia. Potrafiły również wykorzystać luki znajdujące się w systemie operacyjnym urządzenia.

„Użytkownicy stojąc przed wyborem: używania smartfona z pękniętym ekranem lub naprawy urządzenia w renomowanym serwisie – co może być kosztowne – często wybierają drogę na skróty i kupują zastępcze ekrany od nieznanych producentów. Takie używane części zamienne można nabyć już za kilkanaście złotych za pośrednictwem popularnych serwisów aukcyjnych. Jednak jak pokazują badania, korzystanie z zamiennych ekranów nieznanego pochodzenia może nieść ze sobą ryzyko utraty prywatności”, mówi Kamil Sadkowski, analityk zagrożeń z firmy ESET.

Sprawa jest poważna biorąc pod uwagę fakt, że 22% (badanie przeprowadzone przez firmę analityczną iMend.com) użytkowników korzysta ze smartfona z pękniętym ekranem i jest to najczęściej występująca usterka w telefonach.

Zanim więc zdecydujemy się wymienić w naszym smartfonie ekran, dobrze jest upewnić się, czy do serwisu oferującego taką usługę można mieć zaufanie. A najlepiej jest chyba zlecić takie zadania do wykonania fabrycznemu serwisowi.

Źródła: Dagma, Eset