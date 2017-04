Huawei stawia na chmurowe usługi

Firma Huawei przedstawiła podczas 14. już edycji konferencji Huawei Global Analyst Conference – która odbyła się 12-go kwietnia w Chinach - postęp prac nad ekosystemem Huawei Consumer Cloud Services, który ma stanowić podstawę dla oferowanych przez tę korporację usług w chmurze.

Na konferencji poinformowano, że liczba użytkowników korzystających z chmury Huawei w 2016 roku osiągnęła 210 milionów z ponad 200 różnych krajów i regionów świata. Skierowana do konsumentów chmurowe usługi, które dostępne są już w tej chwili to: Huawei Theme Store, Magazine Unlock, HiCloud, SkyTone, Huawei Pay, HiApp oraz Huawei Videos.

A oto w telegraficznym skrócie opis każdej z siedmiu wymienionych powyżej usług:

Huawei Theme Store - aplikacja umożliwiająca ściąganie dodatkowych motywów graficznych na smartfon lub tablet, jest teraz dostępna w ponad 200 krajach i regionach świata. W 2016 r. korzystało z niej ponad 130 milionów użytkowników na świecie.

Zobacz również:

Huawei Magazine Unlock - usługa dająca możliwość automatycznej zmiany grafiki ekranu blokowania. Usługa generuje około 2 miliardów odsłon dziennie, a liczba użytkowników, którzy korzystają z niej każdego dnia sięga 50 milionów.

HiCloud - usługa łącząca się z ponad 110 milionami telefonów Huawei na całym świecie, zapewniając użytkownikom synchronizację i przechowywanie danych osobowych. Codziennie do chmury użytkownicy dodają ponad 41 milionów zdjęć oraz 20 milionów nowych kontaktów. Łącznie stanowią one 316 petabajtów danych.

SkyTone - usługa zapewniająca dostęp do internetu bez konieczności posiadania karty SIM.

Huawei Pay - usługa bankowa pozwalająca realizować płatności.

HiApp - sklep z aplikacjami. W 2016 r. zanotowano 45 miliardów pobrań.

Huawei Video - pozbawiona reklam usługa wideo.

Za chmurą Huawei stoją obecnie trzy główne centra regionalne oraz 15 centrów danych na świecie. To dzięki nim usługi są dostępne w ponad 200 krajach. Huawei zapowiada, że w 2017 r. dalej będzie rozwijać tworzenie aplikacji w chmurze. Ponadto korporacja będzie dążyć do pełnego wykorzystania zdolności chmury oraz umocnienia swojej pozycji w tym sektorze usług IT.