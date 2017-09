Google zaprasza prywatne sieci do swojej chmury

Korporacja wprowadziła do oferty usługę noszące nazwę Dedicated Interconnect, dzięki której firmy mogą integrować swoje lokalne, prywatne sieci LAN, z zarządzaną przez Google chmurową strukturą Cloud Platform.

Usługa pozwala firmom budować hybrydowe środowiska obliczeniowe, w których chmurowa struktura Cloud Platform jest postrzegana jako część jej prywatnej przestrzeni IT.

Jest to szczególne przydatne rozwiązanie dla tych firm (np. finansowych czy oferujących usługi wideo), które muszą mieć możliwość elastycznego skalowania i rozbudowywania swojej infrastruktury IT, mając jednocześnie pewność, że ich ważne dane są przechowywane w prywatnej sieci LAN.

Decydując się na usługę, firma może elastycznie zwiększać przepustowość połączenia sprzęgającego jej sieć LAN z chmurą firmy Google, wykupując kolejne pakiety komunikacje, każdy gwarantujący przepustowość 10 Gb/s. Każdy pakiet kosztuje 1700 USD na miesiąc plus 72 USD za każdą skonfigurowaną sieć VLAN. Firma może zakupić maksymalnie osiem takich pakietów, co oznacza im ma wtedy do dyspozycji połączenie oferujące zagregowaną przepustowość 80 Gb/s.

Google oferuje przy tym firmom atrakcyjne SLA. Po zakupie dwóch pakietów gwarantuje, że połączenie będzie pracować z niezawodnością co najmniej 99,9%. Po zakupie czterech pakietów, współczynnik ten wzrasta do 99,99%. Użytkownik ma wtedy gwarancję, ż w ciągu całego roku połączenie będzie wyłączone z eksploatacji na czas nie dłuższy niż 60 minut.