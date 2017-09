Ekran dotykowy i karta SIM świętują rocznicę

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić smartfon, w którym nie znajdziemy ekranu dotykowego czy karty SIM. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że pierwsze urządzenia elektroniczne zawierające takie elementu weszły szerszą ławą na rynek 25 lat temu. Wcześniej były to rozwiązania z gatunku science fiction.

Świadczy to o tym, jak bardzo w ostatnich trzech dekadach przyspieszył postęp technologiczny. Jeśli chodzi o ekrany dotykowe, to pierwsze urządzenie zawierająca taki wyświetlacz pojawiło się na rynku w 1992 roku. Był to telefon zaprojektowany przez firmę IBM, który nosił nazwę Simon. Mówi się, że właściwie był to pierwszy smartfon, chociaż w momencie wprowadzania tego urządzenia na rynek termin ten nikomu jeszcze nic nie mówił.

W następnych latach na półkach sklepowych zaczęły się pojawiać kolejne urządzenia zawierające ekran dotykowy, które z racji swych rozmiarów zaliczano wtedy do produktów typu PDA (Personal Digital Assistant; osobisty asystent cyfrowy).

W 2007 Apple wprowadza do oferty pierwszy iPhone, który z racji nowatorskich metod komunikowania się z użytkownikiem (chodzi o interfejs) wyznaczył nowe standardy w tym obszarze. Standardy, których symbolem może być FingerWorks. To przejęta przez Apple firma, która jest twórcą nowatorskiej metody komunikowania się ze smartfonem za pomocą palców.

Warto też przypomnieć, że rok wcześniej (bo w 2006 roku), na rynku pojawił pierwszy telefon zawierający pojemnościowy ekran dotykowy. Nosił nazwę LG PRADA.

Jeśli chodzi o karty SIM, to Amerykę wyprzedziła Europa. Pierwsza taka karto została bowiem wyprodukowana przez niemiecką firmę Giesecke & Devrient, mającą swoją siedzibę w Monachium. Było to w 1991 roku.

Dzisiaj karty SIM znajdują się w ponad siedmiu miliardach urządzeń komunikujących się codziennie z sieciami komórkowymi. Duże zasługi ma tu firma Apple, która zminiaturyzowała kartę SIM i zaproponowała standard micro-SIM, wprowadzając pierwszą taką kartę do iPad’a. Pierwszy smartfon zawierający kartę micro-SIM pojawił się na rynku w 2010 roku (iPhone), a dwa lata później użytkownicy mogli już kupić pierwszy smartfon (iPhone 5), w którym można było instalować karty nano-SIM.