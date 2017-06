Czy systemy sieciowe IBNS to nowa jakość?

Cisco wkroczył na rynek rozwiązań sieciowych kryjących się za skrótem IBNS (Intent-Based Networking Systems). Firma twierdzi iż jest to platforma, która zrewolucjonizuje sposób działania sieci komputerowych. Dobrze jest więc wiedzieć co kryje się za tym skrótem i czy rzeczywiście jest to nowa jakość.

Mówiąc w dużym uproszczeniu systemy sieciowe IBNS – zarówno LAN, jak i WAN - to takie, które działają intuicyjnie. Jedni twierdzą, że jest to chwyt marketingowy, podczas gdy drudzy – i tych wydaje się być więcej – zapewniają, że jest to zupełnie nowe podejście do kwestii zarządzania sieciami komputerowymi. Obie grupy mają po części rację.

Wynika to stąd, że sama idea takich sieci nie jest niczym nowym i funkcjonuje w świadomości projektantów systemów sieciowych od lat. Problem w tym, że nie mogła ona być do tej pory w pełni wdrożona w życie ze względu na brak technologii, które wspierałyby takie mechanizmy.

Zobacz również:

Ponieważ technologie takie pojawiły się stosunkowo niedawno, to rzeczywiście można zaryzykować stwierdzenie, że w istocie rzeczy prezentowane obecnie systemu sieciowe IBNS można zaliczyć do nowatorskich czy jak kto woli przełomowych rozwiązań. A są to przede wszystkim takie technologie, jak sztuczna inteligencja czy maszynowe uczenie się.

Szczególną rolę w sieciach IBNS odgrywa ta druga technologie, czyli maszynowe uczenie. To właśnie dzięki niej można zaprojektować pracujący intuicyjnie system sieciowy, który dostosowuje się bez interwencji administratora do otoczenia, automatyzuje i optymalizuje działanie sieci i jednocześnie chroni ją przed stale zmieniającymi się zagrożeniami.

I taki właśnie system zaprezentował Cisco. Dwa kluczowe elementami nowej platformy sieciowej Cisco DNA to DNA Center (panel zarządzania) oraz oprogramowanie SD-Access (Software-Defined Access; definiowany programowo dostęp do usług sieciowych). Do tego dochodzi platforma analityczna Network Data Platform and Assurance (gromadzenie i wstępna obróbka danych przepływających przez sieć) oraz Encrypted Traffic Analytics (oprogramowanie, które poprzez analizę zaszyfrowanego ruchu potrafi wykryć zagrożenie i zapewnić sieci bezpieczeństwo).