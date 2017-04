Chime, nowy konkurent dla Skype’a i innych chmurowych usług UC

Czy Amazon Chime będzie w stanie podjąć efektywną konkurencję z Microsoft Skype, Google Hangouts, Cisco WebEx?

Amazon zaprezentował w lutym 2017 Chime, usługę chmurową typu UCaaS (Unified Communications as a Service – ujednolicona komunikacja jako usługa) adresowaną przede wszystkim do zastosowań korporacyjnych. Ma ona konkurować ze Skype for Business (Microsoft), Hangouts (Google), WebEx (Cisco), GoToMeeting (Citrix) oraz innymi systemami ujednoliconej komunikacji oferowanymi przez różnych producentów. Amazon Chime ma być dostępny w II kwartale br.

Infrastruktura obsługująca usługę jest zlokalizowana w USA, ale przedstawiciele firmy zapewniają, że serwis będzie dostępny na całym świecie. Amazon przygotował natywne, obsługujące Chime aplikacje dla systemów Windows, MacOS, iOS i Android.

Chime jest kolejną aplikacją Amazon przeznaczoną do zastosowań korporacyjnych, po wprowadzonych w ostatnich latach Amazon WorkDocs, usługi przechowywania i współdzielenia danych (konkurencja m.in. dla Microsoft OneDrive i Google Drive), Amazon WorkSpaces (wirtualne dektopy), Amazon WorkMail (poczta elektroniczna i kalendarz) oraz QuickSight oprogramowanie typu BI (Business Intelligence).

Należy tu podkreślić, że choć Amazon należy do największych i najdłużej działających firm na rynku usług chmurowych, ale do niedawna nie miał w ofercie systemu typu UCaaS.

Rynek systemów UC szybko rośnie

Gartner ocenia, że wartość rynku systemów ujednoliconej komunikacji UC w 2016 roku wyniosła 12 mld USD. Na najbliższe lata firma prognozuje jego wzrost na poziomie 15% rocznie (22 mld USD w 2020 roku). Jest to więc atrakcyjny segment rynku i prawie żaden z największych producentów oprogramowania i dostawców usług chmurowych go nie lekceważy.

Na szerokim rynku usług chmurowych (cloud computing) największymi konkurentami Amazona są Microsoft i Google, które mają jednocześnie w ofercie zestawy korporacyjnych aplikacji biurowych oferowanych jako usługa, odpowiednio Office 365 i G Suite.

„Natomiast Amazon dopiero rozwija swoją ofertę aplikacji pozwalających na tworzenie cyfrowego biura i firmy, ale wciąż nie są one tak znane i rozpowszechnione na rynku, jak rozwiązania Microsoft lub Google” mówi Bern Elliot, analityk z firmy Gartner.

Chime w porównaniu do Skype

Chime jest przeznaczony głównie do komunikacji biznesowej, jednak sprawdza się także w środowiskach użytkowników indywidualnych. Jego podstawowe funkcje są podobne, jak w przypadku innych rozwiązań UC, pozwala prowadzić rozmowy, tele- lub wideo-konferencje, współdzielić dokumenty czy wysyłać szybkie wiadomości.

Dodatkowo Chime prezentuje listę osób uczestniczących w spotkaniu i automatycznie sygnalizuje, kto się w danym momencie do niego dołączył. Oferuje również możliwość wyłączenia z przekazu audio „zbyt hałaśliwych lub uciążliwych” uczestników spotkania. Może być też subskrybowany w ramach różnych planów, dobieranych do potrzeb organizacji.

W wersji podstawowej nie ma jednak takich funkcji jak możliwość nagrywania spotkań wideo czy dzielenie lokalizacji i kontaktów, które oferuje Skype for Business.

Microsoft Skype for Business jest elementem usługi Office 365 Business Essentials (wersja podstawowa), która kosztuje od 5 USD miesięcznie/użytkownika. Plan ten obejmuje dostęp do biznesowej poczty Exchange Online, Office Online, 1 TB na OneDrive for Business, SharePoint Online oraz Yammer. Umożliwia komunikację z 250 osobami w tym samym czasie, bez względu na to czy mają Skype’a – wystarczy łącze internetowe i telefon.

Podstawowa wersja Chime kosztuje 2,5 USD miesięcznie/użytkownika i pozwala na połączenia między dwoma uczestnikami (podobnie jak wersja darmowa). Rozszerzona wersja Pro, która daje możliwość prowadzenia rozmów z maksymalnie 100 osobami jednocześnie, kosztuje 15 USD miesięcznie/użytkownika. Cena obejmuje także współdzielenie monitora czy nagrywanie spotkań. Należy jednak zauważyć, że Amazon umożliwia wykorzystanie w firmie mieszanego zestawu licencji. Oznacza to, że użytkownik dysponujący najdroższą wersją Pro może organizować tele- lub wideo-konferencje w których udział mogą wziąć osoby korzystające z usług niższej kategorii, również tych bezpłatnych.

Podstawowa zaleta Skype to integracja oprogramowania z pakietem aplikacji biznesowych. „Skype jest częścią biznesowego rozwiązania, które zaspokaja potrzeby zarówno firm z sektora MŚP, jak i dużych korporacji. Dzięki zróżnicowanym planom każdy może dobrać rozwiązanie skrojone na miarę jego oczekiwań” mówi Krystian Mularczyk, Cloud Solutions Project Manager z firmy Senetic.