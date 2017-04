CIA korzystała z metod stosowanych przez hakerów

WikiLeaks twierdzi, że CIA włamywała się do systemów komputerów oraz wykradała z internetu poufne dane wykorzystując techniki, które hakerzy wprowadzili swego czasu do szkodliwego oprogramowania Carberp. Był to trojan opracowany przez hakerów w 2014 roku, który pozwalał im włamywać się do banków i instytucji finansowych.

Witryna WikiLeaks opublikowała pod koniec zeszłego tygodnia 27 dokumentów w których twierdzi, że w opracowanym przez CIA szkodliwym oprogramowaniu Grasshopper (używanym przez agencję do atakowania komputerów Windows) znajdują się fragmenty kodu, który można znaleźć w robiącym dużą karierę kilka lat temu finansowym trojanie Carberp. W jednym z dokumentów opublikowanych przez witrynę (chodzi o User Manual, czyli instrukcję obsługi oprogramowania), który został sporządzony przez CIA na początku 2014 roku, agencja przyznaje się do tego, że podczas projektowanie malware’u Grasshopper wprowadziła do niego kilka metod włamywania się do komputerów, które znalazły się w szkodliwym oprogramowaniu Carberp. Zobacz również: Czym jest dowód cyfrowy?

Witryna WikiLeaks zaczęła publikować szereg poufnych dokumentów sygnowanych przez CIA - twierdząc, że są to wszystko autentyki - w marcu tego roku. Już w pierwszej partii dokumentów witryna zamieściła szereg dokumentów opisujących szczegółowo, w jaki sposób CIA włamywała się do systemów komputerowych.