Bieg IT w Powsinie - zapraszamy

13 maja w Parku Powsin w Warszawie odbędzie się „Bieg IT” na dystansie 10 km. Każdy uczestnik otrzyma medal i będzie miał szansę na wygranie jednej z atrakcyjnych nagród.

Programujesz, testujesz lub jesteś inaczej związany z branżą IT, a przebiegnięcie 10 kilometrów to dla Ciebie pestka? W takim razie zapraszamy do Parku Powsin w Warszawie, już 13 maja o godzinie 11:00. W tych zawodach nie ma przegranych! Każdy, kto pojawi się na linii startu, otrzyma medal i szansę na wygranie atrakcyjnych nagród.

„Efektywnie w pracy, aktywnie po pracy” – takie hasło przyświeca pomysłodawcy i organizatorowi największego biegu branży informatycznej w Polsce – firmie IT Kontrakt. Będzie to siódma edycja przygotowana z myślą o wszystkich pasjonatach biegania związanych z branżą IT. Uczestnicy będą mieli do przebiegnięcia dystans 10 kilometrów w dwóch kategoriach: indywidualnie oraz zespołowo.

Zobacz również:

Ponadto na wszystkich uczestników oraz kibiców czekają dodatkowe atrakcje, między innymi Rzut PC-tem lub Bieg Bajtka dla najmłodszych. Dzieci w wieku od 2 do 7 lat będą konkurować ze sobą na dystansie 100 metrów, starszym dzieciom, od 7 do 12 lat, przyjdzie pokonać odległość 400 metrów.

Cała impreza ma charakter sportowego pikniku, dlatego zachęcamy do przyjścia zawodników wraz z całymi rodzinami. Do 13 maja coraz bliżej, a dzieje się coraz więcej! Zapraszamy do śledzenia profilu wydarzenia na Facebooku oraz zachęcania do wzięcia udziału w biegu swoich bliskich i znajomych!

Nie zwlekajcie! Zapoznajcie się z Regulaminem i zapiszcie się na stronie biegit.pl.