Apple postawił na standard Qi

Eksperci są zdania, że to nie nikt inny a firma Apple zadecydowała o tym, jaki standard bezprzewodowego doładowywania urządzeń elektronicznych będzie w przyszłości dominować na rynku.

Są o tym przekonani, ponieważ Apple dał jednoznacznie do zrozumienia, że będzie wspierać standard opracowany przez WPC (Wireless Power Consortium), który nosi nazwę Qi.

Dwa inne konsorcja, które w ostatnich latach promowały inne technologie niż Qi, które pozwalają doładowywać urządzenia drogą bezprzewodową, to Alliance for Wireless Power (A4WP) i Power Matters Alliance (PMA). Zawarły one nawet swego czasu zawarły porozumienie, dzięki któremu oferowane przez nie rozwiązania są ze sobą kompatybilne. Jak widać, niewiele im to dało.

Zobacz również:

Wiadomo już, że najnowsze smartfony zaprezentowane przez Apple trzy dni temu (chodzi o urządzenia iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X) będzie zawierać układy pozwalające doładowywać je drogą bezprzewodową, które pracują zgodnie ze standardem Qi. Specjalne

Maty wspierające taki standard produkuje już wiele firm, w tym bp. Belkin. Warto w tym momencie przypomnieć, że standard Qi powstał w 2008 roku i Apple stosował go już w swoich inteligentnych zegarkach linii Apple Watch. Standard widać zyskał uznanie w oczach firmy, gdyż na początku tego roku zdecydowała się ona wstąpić do WPC. Standard Qi wspierają obecnie tak znane firmy działające w sektorze IT, jak LG Electronics, Sony, Nokia czy Verizon Wireless.