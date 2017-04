Android prześcignął po raz pierwszy Windows

Tym samy Windows został wreszcie zdetronizowany. Jeśli ktoś powiedziałby jeszcze kilka lat temu, że jakieś oprogramowanie wygra z tym systemem, to uważano by go za fantastę. A jednak stało to się miesiąc temu. To przełomowe wydarzenie biorąc pod uwagę fakt, że Windows brylował na tym rynku nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat.

I pomyśleć, że pięć lat temu Android zarządzał co czterdziestym urządzeniem komunikującym się z internetem. Dzisiaj jest to prawie co drugie urządzenie.

Jeśli chodzi o desktopy, to sytuacja przedstawia się następująco: Windows 7 (ok. 47%), Windows 10 (ok.35%), Windows 8.1 (ok. 11%), Windows XP (ok. 7%), Windows 8 (ok. 2%) i Windows Vista (ok. 1%). Co ciekawe, system Windows 10 prześcignął w tym rankingu system Windows 7 tylko w jednym kraju na świecie, w USA.