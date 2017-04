W Galaxy S8 jedną z opcji uwierzytelniania użytkownika można obejść

Przypominamy – opcja ta polega na tym, że użytkownik może odblokować smartfon ustawiając twarz przez przednią kamerą urządzenia. Specjalny program analizuje kształt twarzy i po potwierdzeniu, że jest to właściciel urządzenia, odblokowuje go.

Rozwiązanie to pracuje co prawda szybciej niż alternatywna metoda polegająca na analizowaniu linii papilarnych znajdujących się na palcu przyłożonym do smartfona, ale ma jedną podstawową wadę - można ją obejść.

Zobacz również:

Udowodnili to informatycy z grupy iDeviceHelp, którzy opublikowali na witrynie The Verge informację wyjaśniającą jak można tego dokonać. Można to zrobić posługując się fotografią. Zajęło im to trochę czasu, ale zadziałało.

Przedstawiciel firmy Samsung odpowiedział, że użytkownicy rzeczywiście nie powinni używać tej opcji biometrycznego uwierzytelniania się do odblokowywania urządzenia (którą można używać do mniej ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa celów), ale zdać się na bardziej niezawodne metody, takie jak rozpoznawanie linii papilarnych czy tęczówki oka.

Jeśli tak jest, to pozostaje zapytać, dlaczego Samsung sam nie skonfigurował domyślnie tej opcji w taki sposób, aby nie można jej było używać do odblokowywania urządzenia.

Tak czy inaczej użytkownicy smartfonów Galaxy S8 powinni sami pamiętać o tym, aby nie włączać tej opcji odblokowywania urządzenia, ale skorzystać z jednej ze standardowych, bardziej niezawodnej metody.