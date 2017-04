Pracownicy tworzą cyberbezpieczeństwo

Samo oprogramowanie nie wystarczy, aby zapewnić ochronę przed cyberatakami. Niezbędne jest przeszkolenie personelu, aby każdy pracownik wiedział, jak korzystać z poszczególnych urządzeń i aplikacji. W raporcie „Szacowanie strat netto – globalny koszt cyberprzestępczości” specjalizująca się w bezpieczeństwie firma McAfee informuje, że cyberprzestępczość rocznie kosztuje przedsiębiorstwa na świecie ok. 400 mld USD. Autorzy raportu podkreślają, że cyberprzestępczość ma poważne konsekwencje dla innowacyjności, wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i handlu. W krajach rozwiniętych cyberprzestępczość ma też negatywny wpływ na zatrudnianie – wiele firm ze względu na problemy z bezpieczeństwem nie stać na powiększanie kadry i dalszy rozwój albo musi delegować pracowników do zadań związanych z ochroną danych, zamiast pozwalać im na realizowanie kolejnych zleceń dla klientów.

Według badania wydanego przez firmę Wombat Security Technologies w 2015 r., pracownicy w firmach są „prawdopodobnie największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa”, a zainwestowanie w szkolenia z bezpieczeństwa redukuje ryzyko ataków od 45 do 70%. O tym, dlaczego warto przeznaczyć więcej czasu i środków na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, przekonują ponadto wyniki kolejnego badania – opracowanego przez organizację Ponemon Institute raportu „Cost of Data Breach Study”. Okazuje się, że jeśli chodzi o wyciek i kradzież danych, w 49% za ataki odpowiada złośliwe oprogramowanie, z czego w przypadku 19% wycieków powodem jest niedopatrzenie ze strony człowieka. Co więcej, średnia wycena skradzionego rekordu to 217 USD (ok. 882 zł), a w typowych atakach cyberprzestępcy pozyskują od 5655 do 96 550 rekordów z baz danych. Straty dla firm mogą być więc pokaźne.