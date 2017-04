Bezpieczeństwo zleceń outsourcowanych

Wiele firm ma dziś problem z dostępem do specjalistów IT – jest ich za mało. W Europie brakuje ok. 300 tys. informatyków, na polskim rynku niedobór kadr IT szacuje się na ok. 50 tys. – wynika z danych firmy Sollers Consulting, specjalizującej się w rozwiązaniach IT dla sektora finansowego. Z tego powodu część przedsiębiorstw sięga po outsourcing IT, aby realizować kolejne projekty w terminach narzucanych przez klientów. Zlecanie prac na zewnątrz jest więc w pełni uzasadnione, niemniej nie możemy ignorować kwestii bezpieczeństwa. Doprowadzenie do utraty danych, włamań czy przejęć może narazić nas na duże koszty, dlatego wynegocjowanie odpowiednich warunków współpracy z firmą outsourcingową jest niezwykle ważne.

Jakie mogą być konsekwencje braku zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa? Te najważniejsze to przeznaczenie środków na naprawę luk i błędów oraz zadośćuczynienie dla swoich klientów, ale w grę wchodzi również nadszarpnięta reputacja, spadek sprzedaży, zakłócenia w zarządzaniu codzienną pracą firmy, sankcje prawne, czy też pozwy ze strony udziałowców. Można powiedzieć: jest o co walczyć. Jednocześnie do negocjacji z dostawcą trzeba się dobrze przygotować, ponieważ ci, co zrozumiałe, nie chcą nawiązywać współpracy, ryzykując koniecznością wypłacania wysokich odszkodowań, niewspółmiernych do otrzymywanych dochodów. Chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo, często łatwiej jest wprowadzić pewne procedury i kilka zmian u siebie, ponieważ dostawcy będą raczej dążyć do tego, aby odpowiedzialność po ich stronie była jak najbardziej ograniczona. O czym warto wiedzieć?