Konkurs Project Zero Prize bez zwycięzcy

Sześć miesięcy temu Google ogłosił, że zapłaci 200 tys. USD każdemu, kto włamie się zdalnie do urządzenia Android nie wdając się w interakcję z jego użytkownikiem, a zrobi to znając tylko numer telefonu ofiary oraz adres e-mail. Jak dotąd nikt nie zgłosił się po nagrodę Project Zero Prize – bo taką nazwę nadał Google temu konkursowi - co oznacza, że nikomu to się nie udało.