Windows 10 Creators Update będzie dostępny już za cztery dni

W tym roku Microsoft wykona upgrade systemu Windows 10 dwa razy. Pierwszy update nosi roboczą nazwę Windows 10 Creators Update i komputery zaczną go pobierać automatycznie począwszy od 11-go kwietnia. To wtedy Microsoft zacznie dołączać do opcji Windows Update specjalny plik instalacyjny, który wykonuje to zadanie. Będzie on na początku rozsyłany do wybranej grupy użytkowników, a następnie do wszystkich użytkowników systemu.

Istnieje tez alternatywne rozwiązanie. Aby wykonać upgrade wcześniej bez udziału opcji Windows Update, użytkownik musi uruchomić program Upgrade Assistant. Będzie go można pobierać już wkrótce z tej witryny firmy Microsoft.

Premiera aplikacji Update Assistant miała miejsce w zeszłym roku. Microsoft udostępnił ją wtedy po to, aby użytkownicy mogli sami, nie oglądając się na opcję Windows Update, pobierać na swoje komputery oferowany im wtedy, tzw. rocznicowy upgrade systemu Windows 10 (któremu nadano nazwę Anniversary Update). Był to Windows 10 wersja 1607.