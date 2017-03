Wartość dodana do bezpieczeństwa

Łukasz Stachowicz, IT Infrastructure Security Service Manager, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego (właściciel takich marek AGD jak Bosch, Siemens czy Zelmer) podczas swojej prezentacji na konferencji Semafor 2017 na przykładzie swojej organizacji pokazał, jak w praktyce może wyglądać Vulnerability Management.

Początki procesu zarządzania podatnościami w BSH sięgają 2008 roku, gdy był to proces ad hoc, wykonywany na potrzeby audytu. Z czasem firma postanowiła rozwijać ten proces, doceniając jego wartość dla bezpieczeństwa organizacji, dokładając stopniowo nowe funkcjonalności do bazy raportowania. Tak powstał autorski ScanDB, czyli baza skanów raportów oraz Reports Manager, aplikacja służąca do zarządzania raportami.

Proces zarządzania podatnościami opiera się na kilku etapach - skanowanie podatności, raportowanie, ocena, naprawa i wreszcie weryfikacja. W ciągu roku jest robionych ponad 2000 skanów, o średnim czasie ok 3 godzin. Ważne, co podkreślił prelegent, by dane na wejściu była jakościowe, wówczas proces będzie efektywny.